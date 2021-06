Christian Fuhlendorff og rejseselskabet TUI har fundet frem til en løsning, efter at komikeren tirsdag gik på Facebook og brokkede sig over, at rejseselskabet gentagne gange havde ændret på hans rejseplaner.

Det fortæller TUIs pressechef til B.T.

Christian Fuhlendorff fortalte tirsdag, hvordan han havde bestilt en rejse med ankomst ved middagstid, så han ikke skulle bekymre sig om to trætte børn. Men for et par uger siden havde TUI pludselig ændret flyafgangen, så familien nu kommer til at lande midt om natten, når de snart skal på ferie.

Og som om det ikke var nok, så vågnede han tirsdag op til en ny overraskelse.

Komiker Christian Fuhlendorff. Foto: Ida Marie Odgaard

'Nu skal vi heller ikke bo på det hotel, vi havde bestilt. I havde sgu lige valgt at rykke os,' skriver han på Facebook.

'Det er nærmest som at rejse med sine forældre. Der havde man heller ingen indflydelse. Forskellen er bare, at nu skal man selv betale,' skriver han og tilføjer, at han nu venter i spænding på, hvad den næste overraskelse bliver.

Men Mikkel Hansen, pressechef i TUI, lover, at der ikke kommer flere overraskelser.

»Det er naturligvis beklageligt og ikke normal praksis, når vi bliver nødt til at ændre vores kunders rejse,« siger han.

»Coronasituationen har gjort, at nogle hoteller vælger at åbne op senere, end vi oprindelig er blevet informeret om. Det er også sket i dette tilfælde, hvor hotellet har meldt ud, at de vælger at åbne fem dage senere end deres oprindelige plan.«

At det er gået ud over komikeren, kan han kun beklage.

»Der er fundet en løsning i denne specifikke sag, men mere må jeg ikke gå i detaljer om personsager,« siger Mikkel Hansen.

Men Christian Fuhlendorff er blot én af mange danskere, der har fået deres ferie ændret uden videre forklaring.

På Trustpilot såvel som på Christian Fuhlendorffs opslag er det væltet ind med kommentarer fra andre, der har oplevet det samme – eller værre.

'Vi oplevede det samme. Og der blev ferien endda også rykket en dag frem. Det passede TUI bedre,' skriver en følger, mens en anden kan berette:

'Vores rejse hos TUI er også blevet rykket lidt frem og tilbage – fra dag til nat, og nu igen til dag ... gad vide, om vi overhovedet kommer afsted.'

Og de historier ærgrer TUIs pressechef.

»Det er en mega ærgerlig situation, og den har selvfølgelig fået noget opmærksomhed qua det opslag (fra Christian Fuhlendorff, red.). Der er fundet løsninger for alle, og folk bliver selvfølgelig taget med på råd,« siger Mikkel Hansen.

Han understreger, at alle kunder informeres om ændringerne, inden de træder i kraft, og at man altid kan kontakte selskabet, hvis ændringerne spolerer rejseplanerne. Desuden har selskabet gjort meget for at informere om coronasituationen og kundernes rettigheder på dets hjemmeside.

»Du kan altid få pengene tilbage. Det har vi gjort under hele coronakrisen, hvor vi har skubbet millioner ud af forretningen, fordi vi er underlagt pakkerejseloven. Det er sådan, det fungerer, og det er derfor, rejsebranchen har haft det så hårdt,« siger han og tilføjer:

»Jeg kan godt forstå, man bliver frustreret, og selvfølgelig kan vi også godt tage noget af skylden på os, for vi sælger rejser til et sted, der er en risiko for, at man ikke kan komme til.«

Foruden refunderinger har selskabet tilbudt kunder gavekort, udflugter, mad eller andre ting, der kan virke som et plaster på såret.

»Det er naturligvis individuelt, hvad der passer kunden, og godtgørelsen kompenseres, alt efter hvilken løsning vi finder frem til. Det gøres altid i samråd med dem. Det er også derfor, vi beder dem ringe. Skulle kunden eksempelvis vælge at takke ja til en løsning, hvor afgangstiden ikke er lige så god som tidligere, jamen, så forsøger vi at finde en løsning på at godtgøre det også.«

B.T. har været i kontakt med Christian Fuhlendorff, der ikke har nogen uddybende kommentarer til sit opslag.