»De kan have Rogan eller Young. Ikke begge.«

Sådan skrev den canadiske rocklegende Neil Young på sin hjemmeside, før han trak al sin musik fra Spotify i protest mod Joe Rogan, der har verdens mest lyttede podcast eksklusivt på streamingtjenesten – en podcast, hvori den tidligere komiker er blevet kritiseret for at dele misinformation om coronavacciner.

Nu har også landsfællen Joni Mitchel trukket sin musik fra Spotify i sympati med Neil Young – og 'You're beautiful'-sangeren James Blunt har i spøg truet med, at han vil udgive ny musik at lægge på streamingtjenesten.

Også masserne har fulgt trop på protesten, for hashtaggene #CancelSpotify og #DeleteSpotify vinder frem på Twitter.

Det gør investorerne nervøse, og det kan ses på bundlinjen hos Spotify.

Ifølge finanssitet Forbes er streamingtjenesten nemlig allerede raslet ned i værdi.

Bare denne første måned af 2022 er Spotify faldet 25 % i markedsværdi, og blot denne uge har virksomheden dermed mistet fire billioner dollar – hvilket svarer til 26,7 milliarder danske kroner.

»Spotify har et ansvar for at afbøde spredningen af misinformation på sin platform, selvom virksomheden for nuværende ikke har nogen misinformationspolitik,« skrev Neil Young blandt andet i sin begrundelse for at trække sit bagkatalog fra tjenesten.

Det fik Spotify til at udsende en officiel udtalelse om, at virksomheden ganske vist har »et stort ansvar for at balancere både sikkerheden for lytterne og friheden for indholdsskaberne«, men at de altså også har »detaljerede indholdspolitikker« og har »fjernet over 20.000 podcastepisoder relateret til Covid siden starten af pandemien«.

Udover Neil Young har også 270 læger og videnskabsfolk sendt et åbent brev til Spotify med kritik af virksomhedens legitimering af 'The Joe Rogan Experience'-podcasten, som de kalder »stødende« og »medicinsk og kulturelt farlig«.

Det skete efter en nylig episode, hvor Joe Rogan interviewer lægen Robert Malone, som siger, at amerikanerne lider af en »massepsykose« og er blevet »hypnotiserede« til at bære mundbind og lade sig vaccinere.

Podcasten 'The Joe Rogan Experience' er den mest lyttede i verden med over 11 millioner lyttere til hvert afsnit.