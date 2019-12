11 fertilitetsforsøg. Seks års kamp for at kunne adoptere et barn.

Det var, hvad Pelle Hvenegaard skulle igennem, før han i september 2016 officielt kunne kalde sig selv for far til en pige fra Sydafrika.

Det fortæller han til Mathias Hundebøll i podcasten 'Fårking far', hvor han siger, at det var nogle hårde år:

»Jeg skulle arbejde med mig selv for at blive en god far. Det tog mange år. Alt i alt var det seks års helvede, indtil vi fik lov til at blive forældre,« udtaler Hvenegaard blandt andet.

Pelle Hvenegaard blev far i september 2016. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Pelle Hvenegaard blev far i september 2016. Foto: Asger Ladefoged

Den 44-årige tv-vært tilføjer, at han tydeligt kan huske dagen, hvor hans kone, Caroline M. Gullacksen Hvenegaard, ringede og fortalte, de skulle være forældre:

»Det var den 30. august. Det var dagen efter min fødselsdag. Hun ringede til mig, mens jeg stod på en stige. Jeg fløj ned, gav min kammerat en krammer og cyklede tværs gennem København. Jeg skulle hjem.«

Og Pelle Hvenegaard husker, hvilken befriende følelse han havde i kroppen på cykelturen:

»Jeg cyklede gennem byen, hvor tårerne begyndte at trille ned ad kinderne på mig. Det var de første glædestårer i seks år.«

I podcasten snakker Hvenegaard ligeledes om, hvor svært det var at leve i uvisheden:

»Man lever sit liv på standby. Det gjorde jeg i to år. Du kan blive forældre med en uges varsel, og du ved aldrig, hvornår det bliver. Man skal hele tiden være klar.«

Livet på standby betød, at tv-værten fik nogle specielle aftaler i sine arbejdskontrakter:

»Jeg forstår stadig ikke, hvorfor de gad. Men jeg fik skrevet ind i alle mine kontrakter i den periode, at jeg kunne skride med en uges varsel.«

Pelle Hvenegaards datter er fra Sydafrika. Foto: Nils Meilvang Vis mere Pelle Hvenegaards datter er fra Sydafrika. Foto: Nils Meilvang

44-årige Hvenegaard udtaler, at han ser meget af datteren i sig selv og konen:

»Det handler ikke om genetikken, men tilgangen til dig selv. Jeg kan se meget af hende i os – blandt andet er hendes humor identisk med vores.«

Pelle Hvenegaard er kendt fra tv-skærmen, hvor han har spillet med i serien '2900 Happiness' og været vært for programmet 'Dagens mand'.

Mathias Hundebøll er selv far til to drenge, og i podcasten 'Fårking far' snakker han med andre fædre om at være far. Afsnittet med Pelle Hvenegaard kan høres lige her.