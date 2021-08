Keld og Hilda Heicks pension skrumpede gevaldigt under coronakrisen.

Det afslørede parret til premieren af 'Pagten' i Imperial-biografen i København.

»Det er jo den, vi har levet af under corona. Der tærede vi på vores private pension. Det gjorde vi,« siger Hilda Heick.

Keld Heick afslører, at det var Hildas økonomiske tæft, der reddede dem gennem krisen, der kostede kassen for store dele af den danske underholdningsbranche.

»Men jeg har en fornuftig kone. Så det er gået alligevel,« siger Keld Heick.

Komponist, sanger og musiker Keld Heick og hans kone Hilda, i Vedbæk. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Komponist, sanger og musiker Keld Heick og hans kone Hilda, i Vedbæk. Foto: Liselotte Sabroe

Men nu er situationen vendt. Lige nu er pop-parrets kalender så fuld af jobs, at at de knap tør kigge i den. Og dermed er der lagt op til, at parrets pension atter kan vokse.

»Vi har jubilæumsshow hele efteråret og foråret. Og samtidig har vi alle vores jobs, der er blevet rykket fra sidste år, som nu er blevet rykket. Så i næste uge starter vi på Oslo-båden,« siger Hilda Heick.

Et gammel ordsprog lyder, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.

»Vi har da også nydt tiden under corona. Vi har en set en masse gode film. Så gik der lige et par måneder, og så måtte vi ud og løbe lidt omkring, for der havde vi pludselig fået lidt coronavom. Vi var nødt til at gå nogle rigtig lange ture,« siger Hilda.

Keld og Hilda Heick har lidt under coronakrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Keld og Hilda Heick har lidt under coronakrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun er lige fyldt 75 år i maj - men det kan hun ikke mærke.

»Jeg synes ikke, jeg føler mig som en 75-årig,« siger hun.

Parret er netop vendt hjem fra en god sommerferie ved Como-søen i Italien.

»Det var da dejligt at komme lidt ud over Danmarks grænser. Vi sejlede en hel masse ved comosøen gratis, fordi vi kom til en forkert havn. Og de havde ikke så mange turister, så de sejlede os bare tilbage igen,« siger Keld Heick.