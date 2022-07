Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En majnat i år steg en mand på en pirattaxa i Indre By i København. Den tur kom til at koste ham dyrt.

Chaufføren og de andre passagerer havde nemlig ifølge politiet ikke i sinde at køre ham hjem. De var ude efter hans penge.

Onsdag er en 19-årig mand efter et grundlovsforhør ved Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i sagen.

Han er sigtet for sammen med tre for nuværende ukendte gerningsmænd ikke at alene at have begået røveri, men også udsat offeret for vidnetrusler.

Ifølge sigtelsen samlede de fire formodede gerningsmænd deres offer op ved Kongens Nytorv mellem klokken 2.00 og 3.00 om natten 21. maj.

Kort efter truede de ham til at udlevere sin pung og telefon samt kode til sidstnævnte, lyder det i sigtelsen.

Via MobilePay skulle den 19-årige sigtede så ad to omgange have overført 5000 kroner til sig selv.

Dernæst skulle de sammen være kørt til en hæveautomat på Borgmestervangen, hvor offeret skulle være blevet truet til at hæve i alt 10.000 kroner.

Her blev dog kun en transaktion på 6000 kroner gennemført.

Ifølge politiets mistanke tog de fire gerningsmænd herefter pengene og kørte fra stedet.

Inden nåede de dog angiveligt at true deres offer i håbet om, at han ikke ville gå til politiet.

»Du skal selvfølgelig ikke sige noget til nogen om, hvad der er sket, fordi vi ved, hvem du er,« skulle det have lydt fra gerningsmændene, der også var i besiddelse af offerets identifikationskort.

Da sigtelsen onsdag var blevet læst op i Dommervagten ved Københavns Byret, gjorde den 19-årige det klart, at han nægtede sig skyldig.

Alligevel besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham i 13 dage.

Dette, fordi retten fandt, at der er grund til at antage, at han på fri fod vil forsøge at vanskeliggøre efterforskningen.

Eksempelvis ved at advare eller påvirke andre.