En ung nordjyde mistede mandag aften sit kørekort og fik en bøde på 15.000 kroner, da han stødte ind i politiet på en aftentur på motorcyklen.

Gashåndtaget var nemlig trykket helt i bund på turen, som foregik 'et sted på motorvej E39.'

Da han drønede forbi politiet, nåede hastighedsmåleren op på hele 284 kilometer i timen.

'Der er mange måder at gøre sig uheldigt bemærket på, men denne her kunne tage prisen,' skriver Nordjyllands Politi om episoden på Twitter.

Han erkendte med det samme, får en ubetinget frakendelse af førerretten, ja, faktisk så har vi inddraget førerretten på stedet. Desuden modtager han et

bødeforlæg på minimum 15.000 kr., og han skal op til en fornyet køreprøve. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) May 25, 2020

Her fremgår det også, at den unge mand erkendte forholdet med det samme.

Han fik inddraget førerretten på stedet, fik den store bøde og kan nu se frem til en ny køreprøve, før han igen kan sætte sig bag et rat eller styr med motor.

Politiet gør i øvrigt opmærksom på, at motorcyklisten med så høj en hastighed bevæger sig med knap 80 meter i sekundet.

Noget tyder på, at lidt for mange trafikanter brugte den dejlige mandag aften til at køre alt for stærkt.

Når man som aftenens hurtigste bilist passerer ATK vognen med hele 138km/t på Sønderborgvej ved Kruså hvor hastighedsgrænsen er 80, ja så får man altså en pæn stor bøde samt en bet.frakendelse af kørekortet. Derudover yderligere 11 sager ved aftenens ATK måling #atkdk #politidk pic.twitter.com/BceGPAc1RD — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 25, 2020

I hvert fald fangede også politiet i Syd- og Sønderjylland en vanvidsbilist.

På Sønderborgvej ved Kruså kørte en bilist hele 138 kilometer i timen på en strækning, hvor hastighedsbegrænsningen er 80.

Den pågældende får en betinget frakendelse af kørekortet og en større bøde.

Yderligere 11 bilister i det sønderjyske røg i politiets fartfælde.