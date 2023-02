Lyt til artiklen

Sulten var for stor og hensynet for småt, da en 27-årig mand fra Nivå bestemte sig for en omgang McDonalds.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Han besøgte McDonalds på Kongevejen i Helsingør i en bil, der overskred begrænsningerne for bilers størrelse i drive-innen. Det resulterede i flere påkørte skilte.

Det blev han orienteret om, men han valgte at køre videre. Det fortæller vagchef ved Nordsjællands Politi Henrik Thelin.

»På grund af højden på hans bil påkører han nogle skilte dernede. Det bliver påtalt, at han har påkørt skiltene, men det er han sådan set lidt ligeglad med, så han kører fra stedet uden at kontakte McDonald's for at udveksle forsikringsoplysninger,« siger han.

Manden er blevet kontaktet af politiet og er blevet sigtet for at forårsage et uheld og efterfølgende flygte fra stedet.

Episoden fandt sted lørdag kort før middag.