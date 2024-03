En mistanke om en bombe på et fly på vej mod Stavanger, har fået både et SAS-fly og et Norwegian-fly til at genlande i Københavns Lufthavn, hvorefter man evakuerede dem.

Flyene havde retning mod Stavanger i Norge, men er altså nu ryddet.

Overfor B.T. bekræfter Lise Agerley Kürstein, der er pressechef i lufthavnen, at der har været en evakuering omkring klokken 18.10 fra et Norwegian-fly, mens et SAS-fly netop er landet og skal evakueres.

Hun ved endnu ikke, hvordan mistanken om bomben opstod. Flyene var dog lettet fra lufthavnen og på vej mod Norge, da de vendte rundt.

»Vi har politi, brandvæsen og bomberydningsfolk til stede, som er i gang med at finkæmme flyene,« siger pressechefen til B.T.

Hos Copenhagen Airport, som lufthavnen officielt hedder, havde man bare fået en melding om en mulig bombe ombord på et fly mod Stavanger.

Derfor måtte begge fly vende om, oplyser Lise Agerley Kürstein.

Hun forklarer videre, at de derudover også er i gang med at debriefe passagererne, fordi det »selvfølgelig er en super ubehagelig oplevelse.«

Nu venter man så bare på at se, om det skulle vise sig at være en falsk alarm, eller om der er noget om den mistanke, som var skyld i evakueringen.

»Selvfølgelig håber vi, at det bare er en falsk alarm.«

Opdateres …