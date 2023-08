To gange truede en 18-årig med at anmelde to andre mænd for pædofili, hvis ikke de overførte penge til ham. Den 18-årige er nu tiltalt i sagen.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sagens anklagepunkter.

Ifølge anklageskriftet udspandt de to forhold sig henholdsvis i august 2022 og i februar 2023.

I begge forhold truede han ifølge anklageskriftet med at anmelde de to ofre til politiet, ligesom han ville dele sms-beskeder imellem de to mænd og en angiveligt mindre-årig pige, som begge mænd ifølge anklageskriftet havde fundet frem til på escort-hjemmesiden annonceligt.dk.

I det første tilfælde skulle offeret overføre 5000 kroner via mobilepay. Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvordan eller hvor mange penge offer nummer to skulle betale.

Ud over forsøg på afpresning er den 18-årige også tiltalt for sidst på eftermiddagen 12. april 2023 at have have gennemført et overfald i en lejlighed i Nykøbing Falster.

Her blev offeret sparket på benet, ligesom offeret også blev stukket i benet med en kniv. Efterfølgende truede den 18-årige ifølge anklageskriftet en anden mand til at skaffe kniven af vejen.

Den 18-årige er tidligere straffet for vold, og den nye sag kommer ifølge planen for retten sidst på førstkommende uge.

