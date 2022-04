Østjyllands Politi rykkede mandag talstærkt ud til det Vestlige Aarhus.

Klokken 19.00 fik politiet en anmeldelse om et sammenstød mellem en gruppe mænd på Edwin Rahrs Vej i Brabrand, og vidner havde hørt et skud blive affyret.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Da politiet kom frem, var personerne forsvundet.

Politiet lavede grundige undersøgelser på stedet, foretog afhøring af vidner og gennemgik videoovervågning.

Det førte til, at en 31-årig mand fra Brabrand senere på aftenen blev anholdt.

På en adresse, som den 31-årige har tilknytning til, fandt politiet en løsskudspistol – en pistol, der ikke kan skyde med skarpe patroner.

Det er politiets vurdering, at det er den pistol, der blev affyret et skud med ved episoden, og den 31-årige blev i første omgang sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Alt peger på, at årsagen til sammenstødet er nogle uoverensstemmelser mellem den 31-årige og nogle andre personer.

Der er umiddelbart intet, der tyder på, at episoden er banderelateret.