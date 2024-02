En 34-årig mand i grå hættetrøje og blå bukser har tirsdag formiddag taget plads i en fyldt retssal i Retten på Frederiksberg.

Han er sigtet for at stå bag et hackerangreb begået mod danske myndigheder. Og han erkender sig delvist skyldig.

Mere konkret lyder det i sigtelsen, at han ved middagstid 2. december sidste år fra et ukendt sted i nærheden af Valby Langgade under særligt skærpende omstændigheder med sit brugernavn og sin adgangskode uberettiget skal have skaffet sig adgang til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens system.

Herfra skal han have downloadet en kildekode til et styresystem.

Halvanden måned senere – 15. januar – skal han så have offentliggjort materialet fra styrelsen. Kildekode og tilhørende passwords skal her være blevet delt på to hjemmesider.

Begge disse forhold erkender den 34-årige mand, som efter kendelse fra dommeren ved grundlovsforhøret er beskyttet af navneforbud.

Fra 6. til 22. februar skal han ifølge sigtelsen så have forsøgt at afpresse og true blandt andre en række ansatte i Skattestyrelsen ved at sende mails, hvori der blandt andet stod:

»Hello Danish government, are these your files? We have access to your files after an attack on Netcompany.«

I de mails, der blev sendt, krævede han ifølge sigtelsen penge mod ikke at dele materialet.

I dette forhold nægter den 34-årige, at han har gjort sig skyldig i afpresning.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi havde forud for grundlovsforhøret varslet, at man af hensyn til efterforskningen ønskede at holde grundlovsforhøret bag lukkede døre.

»Det vil være skadeligt for sagens oplysning, hvis det bliver fremlagt i åbent forum,« lyder det konkret fra anklageren under grundlovsforhøret.

Sagens dommer har dog besluttet, at det er nok med et referatforbud for nu.

Det betyder, at de fremmødte journalister gerne må blive i retssalen, mens anklageren fremlægger sagen. De må dog for nuværende ikke beskrive det offentligt.

