»Nacist«, »racistsvin«, »samfundsnasser,« og »landsforræder.«

Ovenstående er bare et lille udpluk af de ord, som kommunalpolitikere i disse dage må lægge øre til.

Lørdag klokken 12 blev kommunalvalget nemlig for alvor skudt i gang, da lokalpolitikerne endelig fik lov til at pryde lygtepæle, facader og motorvejsbroer med deres ansigter. Men hvor det for mange er en demokratisk festdag, er der desværre også nogen, der ser anderledes på det.

»I løbet af tre timer efter, jeg havde hængt plakaterne op, så var der nogen, der havde tegnet på dem. Det var alt fra overskæg, hagekors, at øjnene var malet ud, og at nogen havde skrevet 'nazist' hen over mit hoved,« fortæller Christian Bülow, som stiller op for Dansk Folkeparti på Frederiksberg.

»Det er virkelig ærgerligt for den demokratiske proces og for os politikere. Man skal huske på, at det er noget, som vi gør på frivillig basis. Vi gør det for demokratiet og for vores kommuner.«

Christian Bülow forklarer, at det ikke kun er plakaterne, det går ud over. Han oplever også, at folk ud af det blå kan finde på at råbe racistsvin efter ham, hvis han står og deler flyers ud sammen med andre fra Dansk Folkeparti.

»Det er et problem hver eneste gang, at der er valg,« siger Christian Bülow, der også blev chikaneret under kommunalvalget i 2017.

Og han er altså langtfra den eneste. I Greve sidder Ronni Mark Nielsen, der stiller op for Venstre. Han oplevede sammen med en socialdemokratisk lokalpolitiker at få brændt sine valgplakater af i weekenden.

»Jeg bliver ærgerlig over det. Ikke sur, men skuffet. Det er jo en del af den demokratiske proces, og jeg stiller op for første gang, så jeg har behov for en platform, hvor jeg kan blive set,« fortæller Ronni Mark Nielsen.

Desværre er det ikke kun valgplakaterne, der er ofre for folks vrede.

Også på de sociale medier, hvor der ligeledes er mange, som har svært ved at finde den rigtige tone, bliver der gået hårdt til politikerne. Og det er i den grad gået ud over De Radikales Freja Fokdal.

Mandag lagde hun et billede på Twitter med et udpluk af de kommentarer, hun havde modtaget på de sociale medier på det seneste – og der bliver bestemt ikke lagt fingre imellem.

Her er et lille udpluk af de kommentarer, som Freja Fokdal har modtaget for nylig. Vis mere

»Jeg har været i politik i ti år, så jeg har hård hud, og det rammer mig ikke så meget. Men det er et demokratisk problem, at man skal opbygge sig hård hud for at kunne være i det,« siger Freja Fokdal.

Freja Fokdal har imidlertid valgt at gribe det lidt anderledes an. For særligt hendes efternavn er tilsyneladende faldet nogen for brystet, og den mulighed har Frederiksberg-politikeren valgt at gribe.

Det har hun blandt andet gjort i en video på det sociale medie TikTok med teksten: 'Når du blev drillet med dit efternavn hele din barndom. Men nu er du kommunalvalgskandidat og har et navn, folk kan huske. Og ja, det udtales fu*k-dal.'

»For mig handler det om at tage ejerskab over jokesene. Jeg ved, at det er noget, folk vil lave sjov med. Og så er det federe selv at tage det første skridt,« siger hun videre.

Hun tilføjer, at hun tidligere har modtaget kommentarer, der grænser til trusler. Men folk er opmærksomme på kun at gå lige til den juridiske grænse.

»Så skriver de i stedet 'jeg håber, at nogen slår dig ihjel' eksempelvis,« fortæller hun.