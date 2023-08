Fyns Politi søger hjælp fra offentligheden til efterforskningen af en drabssag, og særligt private videooptagelser fra bilejere vil politiet gerne have indsamlet.

Drabet fandt sted i byen Søndersø torsdag 3. august i år.

En 39-årig mand fra Fredericia blev fundet alvorligt tilskadekommen på Torvaldsvej.

Manden afgik senere ved døden, og kort efter anholdt Fyns Politi en 51-årig mand, som nu er sigtet for vold med døden til følge og sidder varetægtsfængslet i forbindelse med sagen.

»Vi har i drabssagen fra Søndersø den 3. august brug for at klarlægge nogle omstændigheder omkring gerningstidspunktet, og det har vi brug for offentlighedens hjælp til,« siger Ian Kabbel, politikommissær ved Fyns Politi, i en pressemeddelelse.

Fyns Politi efterlyser private videooptagelser, både fra fastmonterede kameraer og fra eksempelvis biler med monteret kamera, der har kørt eller været parkeret i Søndersø omkring Vesterled, Carlsvej, Toftekær, Odensevej og Torvaldsvej den 3. august i tidsrummet mellem klokken 14 og 16.15.

»Vi vil for eksempel godt kunne bruge nogle optagelser fra biler, hvis vi skulle være så heldige, at nogen vil dele deres optagelser fra området, eksempelvis fra deres Tesla, med os,« siger Ian Kabbel.

Hvis man har videooptagelser fra de nævnte områder i det pågældende tidsrum, så må man gerne gemme optagelserne og kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.

Fyns Politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer til sagen.

Ifølge Ekstra Bladet døde den 39-årige som følge af, at et stikvåben var blevet stukket ind i venstre side af mandens bryst.

Samme medie skriver, at der havde været en diskussion og et opgør mellem de to mænd på den adresse, hvor politiet fandt den 39-årige. Politiets teknikere skulle have arbejdet på adressen natten til fredag for at sikre spor.

Den 51-årige sigtede mand nægter sig ifølge dennes forsvarer skyldig i drab. Han erkendte dog under grundlovforhøret mod ham i vis grad at uagtsomt have forvoldt den 39-åriges død.