Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde gerningsmanden bag en voldsepisode i Aalborg nytårsmorgen. Derfor beder de nu danskerne om hjælp.

For en uge siden udsendte Nordjyllands Politi første gang billederne af den formodede gerningsmand, men det er endnu ikke lykkedes at finde frem til ham.

Derfor beder politikredsen endnu engang om hjælp.

'Vi leder stadig med lys og lygte', skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Har du set denne mand? Vi leder stadig med lys og lygte. Hvis du har, så ring til os på 114.

Manden er mistænkt for at have stået bag en voldsepisode, der udspillede sig den 1. januar i år mellem klokken 05:15 - 05:45 i festgaden Jomfru Ane Gade. På det tidspunkt stod en 26-årig mand uden for diskoteket Fabrikken med nogle bekendte, da gerningsmanden henvendte sig til dem.

'Og efter en kort udveksling af synspunkter nikkede gerningsmanden den 26-årige en skalle. Den ramte ham på næseryggen', skriver Nordjyllands Politi i efterlysningen på Facebook.

Det førte til, at den 26-årige brækkede en fortand i overmunden og fik en hævet næse.

Derefter gik gerningsmanden fra stedet og satte sig uden for restauranten Flamingo med to venner.

Lige siden har Nordjyllands Politi forsøgt at finde frem til den formodede gerningsmand, men det er endnu ikke lykkedes.

Han beskrives som værende dansktalende, mellem 20 til 25 år, omkring 180-185 centimeter høj og slank af bygning. Han har kort, mørkt hår, og han var iført en mørk vindjakke og sorte sko.

Hvis du genkender manden på billederne – eller har andre oplysninger i sagen – så ring til politiet på 114 og spørg efter politikommissær Kenneth Rodam.