En mand er kravlet hen over et hegn til en børnehave på Kløvbakken 70 i Outrup ved Varde.

Her skulle han have blottet sig og krænket et af institutionens børn.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er massiv til stede i og omkring børnehaven med både uniformerede patruljer og hundepatruljer for at finde spor, lyder det.

Angiveligt skulle gerningsmanden være løbet fra stedet gennem et stykke skov og ud over en mark.

Gerningsmanden beskrives som en mand af almindelig bygning med fregner i hele ansigtet. Han har kort, mørkt strithår og havde en sort trøje og grå joggingbukser på. Desuden talte han dårligt dansk.

Syd- og Sønderjyllands Politi kalder sagen for »meget alvorlig« og har indledt en efterforskning.

Efterforskerne arbejder i øjeblikket på højtryk for at sikre spor og foretage afhøringer i sagen. Ligesom man også er i gang med at undersøge muligheder for at finde videoovervågning fra stedet.

Hvis man har set noget ved børnehaven i tidsrummet 12.00-13.30, kan man kontakte politiet på 114.

Det samme gælder, hvis man kan hjælpe ved videoovervågning eller har oplysninger om, hvem gerningsmanden er.