Det er fortsat et mysterium, hvorfor tre personer – en kvinde og hendes to børn – blev fundet dræbt i deres hjem i Torpo i Norge i marts.

Det er politiets opfattelse, at manden og faren til børnene, skød og dræbte dem alle, inden han tog sit eget liv.

Men hvorfor drabene skulle ske, er endnu uvist. Politiet håber derfor, at efterforskningen vil kaste lys over et eventuelt motiv.

Og til det kan særligt en bestemt gruppe vidner ifølge politiet få betydning.

53-årige Ingunn Slaatten (i midten) og hendes to børn, Sander Slaatten på 22 år og Signe Slaatten på 18 år, blev fredag i sidste uge skudt og dræbt af børnenes far. Foto: Foto: Facebook

Mere end 40 personer er nu blevet afhørt i sagen. Der er tale om flere personer i og omkring vennekredsen af familien.

»Det er, fordi man gerne vil danne sig et billede af gerningsmanden og ofrene og se, om der er oplysninger, der kan danne grundlag for, hvorfor det er sket. Der har ikke været øjenvidner her. Så dem, der kender familien og andre, giver os vigtige oplysninger,« fortæller politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen til VG.

Et vennepar, der har kendt familien i mere end 16 år, har tidligere sat ord på den frygtelige sag.

Ifølge venneparret var den 59-årige mand altid rolig, behagelig og med god humor, ligesom der var god stemning mellem ham, hans kone og børnene.

Det var 23. marts, at en familie blev fundet dræbt i deres hjem i Norge. Foto: Frederik Ringnes/NTB/Ritzau Scanpix

»Det kom derfor som et chok for os. Vi mangler ord – det er bare frygteligt trist,« fortalte venneparret tidligere til Dagbladet.



Også de pårørende til drabsofrene har reageret gennem deres bistandsadvokat.

»På vegne af de pårørende er jeg som deres bistandsadvokat blevet bedt om at give udtryk for deres fortvivlelse og tilværelse fyldt med bundløs sorg som pårørende til drabsofrene i sagen om det tredobbelte drab i Torpo,« lød det fra bistandsadvokat Helge Hartz.

Sagen efterforskes som drab og selvmord, og den foreløbige obduktionsrapport viser, at alle døde øjeblikkeligt. Politiet afventer fortsat den endelige obduktionsrapport.

Om der nogensinde kommer en afklaring på motiv, er ikke sikkert.

»Vi håber på flere svar, men det er ikke givet, at vi får dem,« har politianklageren tidligere fortalt.