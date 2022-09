Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den ældste af de tiltalte brødre i Holbæk-terrorsagen tager plads i vidneskranken i retten og giver for første gang sin forklaring for offentligheden.

Han kender hverken til alle de våben eller kemikalier, politiet har fundet under ransagninger, forklarer han.

»Nej,« svarer han roligt igen og igen på spørgsmålene.

Og hans bror har heller ikke fortalt ham om dem?

»Nej,« svarer han igen.

Den tiltalte er 37 år gammel og er ligesom sin lillebror på 35 år tiltalt i Holbæk-terrorsagen.

Hans lillebror menes at være hovedbagmanden, der planlagde et eller flere bombeangreb.

Den 37-årige og også lillebrorens kone er tiltalt for at have medvirket til det.

Blandt andet bestilte lillebroren store mængder kemikalier til en lejlighed i Tyskland, som tilhører den tiltalte, der forklarer sig i retten.

Men han vidste ikke, at kemikalierne var blevet bestilt, forklarer han.

»Nej,« siger han, da han bliver spurgt, om han vidste det.

Den hovedtiltalte lillebror har tidligere erkendt at have bestilt kemikalierne til lejligheden i Tyskland og efterfølgende at have hentet dem til Danmark sammen med sin kone.

Kemikalierne og også flere skydevåben blev fundet på parrets adresse i Holbæk.

De boede i brorens lejlighed i et par dage, da de var nede for at hente kemikalierne. Broren vidste dog ikke, at de skulle hente kemikalier, forklarer han.

»Han kommer og siger, at han skal på tur til Tyskland, og så beder han om nøglen til lejligheden, i stedet for at de skal bo på hotel og betale for det,« forklarer han i retten.

Den tiltalte forklarer, at det ikke var usædvanligt, at hans lillebror i ny og næ lånte lejligheden i Tyskland. Ej heller at han bestilte pakker til adressen.

Lillebroren har tidligere bestilt fyrværkeri til adressen i Tyskland, hvor han holdt nytår hvert år.

De to brødre boede begge i Tyskland, efter de forlod Syrien i 90'erne. Den yngste fik siden ophold i Danmark, mens den ældste fik ophold i Tyskland og har boet der i en årrække.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 35-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SHs bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

De sidste to-tre år op til anholdelsen i februar sidste år boede den ældste bror ved forældrene i Danmark, men havde stadig lejligheden i Tyskland.

Han forklarer, at han har epilipsi og social angst og derfor har brug for at bo hos forældrene.

Han er en høj og ranglet mand, der ser alt for stor ud på den lille kontorstol og ved det lave bord i retten.

Han fortæller, at han har haft en kontaktperson i Tyskland til at hjælpe ham med basale ting som at gå til læge, og at han har levet et isoleret liv.

»Jeg lever alene. Jeg ser ikke nogen, og der er ikke rigtig nogen, der ser mig. Meget af tiden sidder jeg på mit værelse,« siger han.

Han fortæller, at han har interesse for computer og software, og at han for eksempel låser et program op uden at købe programmet.

Så når han er alene, sidder han bare og »hygger mig med computer,« siger han.

Den tiltalte fortsætter med at give sin forklaring i retten i næste uge. Han er den sidste af de tre tiltalte, der afgiver forklaring i retten.

De nægter sig alle skyldige.