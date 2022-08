Lyt til artiklen

Kampklædte betjente sparkede døre ind og råbte »læg dig ned!«

Politiet stormede flere hjem i Holbæk og Gentofte og anholdt en lang række personer i en total hemmeligholdt aktion i februar sidste år.

I dag vil to mænd og en kvinde træde ind i Retten i Holbæk og tage plads på anklagebænken, når retssagen i en af Danmarks største terrorsager begynder.

Det betyder også, at offentligheden for første gang får indblik i detaljerne i den spektakulære sag.

B.T. opruller her, hvad sagen handler om, og hvad vi ved om de tre tiltalte i sagen.

1. Hvad er de mistænkt for?

De tre personer er først og fremmest tiltalt for at ville begå et eller flere terrorangreb i Danmark eller udlandet.

Under ransagninger har politiet blandt andet fundet en maskinpistol, et haglgevær, en riffel med kikkertsigte og flere end 300 patroner.

Der er også fundet store mængder kemikalier og remedier, som ifølge politiet skulle bruges til at fremstille en eller flere bomber.

»Jeg får kuldegysninger, når jeg læser det. Hvis det blev aktiveret i en stor flok af mennesker, ville det have en dødelig effekt uden lige,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET.

Den ene af de tiltalte havde allerede foretaget mindst en prøvesprængning forud for anholdelsen, står der i anklageskriftet.

Politiet fandt blandt andet et Islamisk Stat-flag, en riffel og flere remedier til at fremstille bomber under ransagninger.

Hans Jørgen Bonnichsen vurderer, at sagen er en af de mest alvorlige terrorsager, vi har set i Danmark.

»Jeg har ikke før oplevet et så stærkt beslag i forbindelse med at modvirke en terrorhandling,« siger han.

De tiltalte er også anklaget for at have finansieret terror ved gennem flere år at sende tusindvis af kroner til en person i Islamisk Stat.

Ifølge B.T.s oplysninger er personen bror til den tiltalte kvinde, og han skulle have været IS-kriger, da de støttede ham.

Kvinden og den ene af mændene er også anklaget for at fremme terrorisme ved at hjælpe IS-broren med blandt andet at kunne kommunikere på WhatsApp.

2. Hvem er de?

Den ene af de tiltalte er en 34-årig håndværker, der kommer fra Syrien.

Det fremgår af anklageskriftet, at han skal have været hjernen bag det meste, mens de to andre i højere grad menes at have kendt til hans planer og hjulpet ham.

Den anden tiltalte er hans 37-årige bror, og den tredje tiltalte er håndværkerens 31-årige kone.

Kvinden har oprindelse i Irak og dansk statsborgerskab. Hun har gået i gymnasiet og havde ifølge en tidligere veninde planer om at læse til læge, men for nogle år siden tog hendes liv tilsyneladende en drejning.

I hvert fald lagde hun i 2014 et billede af et Islamisk Stat-flag på sin Facebook-profil, få dage efter at Islamisk Stat havde udråbt kalifatet.

De to brødre kom til Europa i slutningen af 90erne og boede først nogle år i Tyskland. Den ældste af dem havde adresse i Tyskland, da han blev anholdt, mens det unge par boede i Holbæk med deres fælles barn.

Naboer har beskrevet parret som »søde og rare at tale med« og fortalt, at de taler perfekt dansk.

3. Er de kendt i det ekstremistiske miljø?

Noget bemærkelsesværdigt i hele sagen er, at ingen af de tre tiltalte lader til at have været kendt i det ekstremistiske miljø i Danmark forud for anholdelserne.

»Jeg har snakket med adskillige personer, der er eller har været en del af det ekstremistiske miljø, og der er ingen, der ved, hvem de er,« siger Tore Hamming, der er ekspert i jihadisme og terrorisme.

I andre sager er folk ofte kommet i for eksempel bestemte moskeer eller har været en del af særlige Facebook-grupper, hvor ekstremister mødes.

»Det er foruroligende, at der kan være en lille gruppe af radikaliserede folk, der opererer meget mere isoleret og uden for det kendte miljø,« siger Tore Hamming.

Hvis sagen mod de tiltalte holder i retten, er der også noget, der tyder på, at de er gået under radaren i flere år.

Som B.T. har beskrevet, har de ifølge anklageskriftet støttet Islamisk Stat helt tilbage i 2014, men blev først anholdt i 2021.

4. Hvad siger de selv?

De tiltalte nægter sig skyldige i alle anklager.

Advokaten til den 37-årige oplyser, at hans klient er »stærkt uenig i Anklagemyndighedens udlægning«.

Detaljerne og forklaringerne i sagen har indtil nu været hemmeligholdt, og stort set alle retsmøder er foregået bag lukkede eller dobbeltlukkede døre.

Under retsmøder om varetægtsfængsling af de anholdte har der været massiv politibevogtning ved retten. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Under retsmøder om varetægtsfængsling af de anholdte har der været massiv politibevogtning ved retten. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det betyder, at offentligheden endnu ikke har hørt de tiltaltes forklaring, og at vi for første gang vil høre den ved de kommende retsmøder.

Advokaterne til de tre tiltale oplyser, at deres klienter ser frem til at give deres syn på sagen.

Der er afsat 32 retsdage over de kommende måneder, og der forventes dom i midten af december.