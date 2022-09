Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den hovedtiltalte i Holbæk-terrorsagen har benyttet et hemmeligt pengesystem til at sende penge til sin svoger, som var taget fra Danmark til Irak og Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat.

Det forklarer han i retten i Holbæk, hvor han sidder tiltalt for at ville begå terrorangreb og for at have finansieret og fremmet terror.

»Jeg har sendt ham penge et par gange, mens han var i Syrien og Irak. Når han pressede eller tiggede efter penge. Han har en familie, som jeg skulle hjælpe,« siger den tiltalte.

Svogeren tilsluttede sig angiveligt Islamisk Stat i Irak i 2014 og efterfølgende i Syrien.

Den tiltalte forklarer i retten, at overførslerne foregik ved, at svogeren sendte en besked med oplysninger på et slags pengekontor i Irak.

Derefter skulle den tiltalte gå ned til et uautoriseret pengekontor, typisk ved en person på Nørrebro i København, aflevere pengene og give oplysningerne på pengekontoret i Irak.

Han fik en lang kontrolkode, som han sendte til svogeren. Og så kunne svogeren gå til pengekontoret i Irak, sige kontrolkoden og afsenderens navn og hente pengene.

Den slags pengeoverførselsmetode kaldes også hemmelige Hawala-banker.

Det er et gammelt system, hvor der sendes penge rundt i verden via såkaldte Hawala-dealere, uden at pengene flytter sig rent fysisk.

Den tiltalte forklarer i retten, at han var bekymret for at sende pengene via det system, og at han derfor ikke opgav sit rigige navn, da han afleverede pengene.

Når han skrev med sin svoger om pengene, brugte han også ord som vandmeloner eller frø i stedet for dollars.

»Jeg var lidt bange. Jeg kunne ikke lide at skrive om penge dengang. Jeg var bekymret for, at det var ulovligt,« siger han.

Selv om den tiltalte erkender at have sendt penge til svogeren, nægter han sig skyldig i anklagen om at have finansieret terror.

Han forklarer, at han sendte pengene for at hjælpe et familiemedlem. Blandt med penge til husleje og modermælkserstatning til svogerens nyfødte søn.

Han var ikke fuldt ud klar over, at svogeren havde tilsluttet sig Islamisk Stat, men han havde en mistanke om det, har den tiltalte tidligere forklaret i retten.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 35-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SH's bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Anklageren fremlægger opsigtsvækkende billeder af svogeren på en stor skærm i retssalen.

Blandt andet et billede, hvor svogeren står i en lang hvid kittel med et gevær i hånden og læner sig op mod et blafrende Islamisk Stat-flag i Irak eller Syrien.

Og et andet, hvor han står i samme påklædning og peger en finger i vejret. Et signal, som Islamisk Stat ofte har brugt for at symbolisere, at der kun findes én gud.

Det er billeder, som svogeren sendte til den tiltalte, da han var rejst til Irak i 2014.

Den tiltalte kan huske, at han blev overrasket, da han modtog billederne.

»Det var et chok, at et familiemedlem nu var rejst derned,« siger han.

Gennem årene sendte svogeren billeder og videoer hjem. Blandt andet et i 2016, hvor svogeren står i camouflagetøj med sin lille søn på skulderen.

På sønnens hoved sidder der en sort hue med samme logo og skrift som på et Islamisk Stat-flag.

»Må allah bevare ham for jer. Wow en flot hue,« svarede den tiltalte svogeren.

Der er tidligere vist billeder af den tiltalte og svogeren sammen fra tiden i Danmark før svogerens rejse til Irak og Syrien. På flere af billederne er der Islamisk Stat-flag.

Den tiltalte har tidligere forklaret i retten, at han har sympatiseret med Islamisk Stat i årevis, men at han tager afstand fra terrororganisationens brutale metoder.

Der er tre tiltalte i Holbæk-terrorsagen. De to andre er den hovedtiltaltes hustru og storebror. De nægter sig alle skyldige.

Der er afsat 32 dage til retssagen, og der forventes domsafsigelse i november eller december.

Opdateres...