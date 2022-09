Lyt til artiklen

Der er fundet adskillige små og store Islamisk Stat-flag hjemme hos det tiltalte par i Holbæk-terrorsagen.

Både et i stof med guldfarvede frynser rundt om og små hjemmelavede flag i en støvkost.

Men kvinden har ikke koblet flagene til terrororganisationen, forklarer hun i retten.

»Overhovedet ikke. Jeg kan godt forstå, at folk forbinder flaget med ISIS, fordi de har taget flaget til sig, men det er bare ikke min opfattelse,« siger hun.

Parret er tiltalt for at planlægge et bombeangreb og for at finansiere og fremme Islamisk Stat.

Kvinden forklarer i retten, at hun som muslim er vokset op med flaget og har haft det i hjemmet, før Islamisk Stat tog flaget til sig.

Derfor har hun ikke tænkt nærmere over at have de mange flag i hjemmet.

»Jeg forbinder det ikke med en terrororganisation,« siger hun.

Den tiltalte erkender at have lavet hjemmelavede Islamisk Stat-flag (arkivfoto). Foto: Dado Ruvic

Kvinden bliver præsenteret for flere billeder i retten. Blandt andet et hvor flaget hænger hen over et fjernsyn, og hendes mand står maskeret foran det og peger den ene finger i vejret.

Og et andet billede, hvor han står i jakkesæt med flaget. Og et tredje, hvor han står på en havn og holder det op i vejret og smiler til kameraet.

Kvinden har først fundet ud af, at det ikke er helt normalt at have flaget i sit hjem, efter hun blev anholdt i februar sidste år.

»Jeg har fundet ud af, at folk er meget forskrækkede over at se flaget, men jeg har haft det, siden jeg har set det, siden jeg var 13 år eller sådan noget,« siger hun.

Hendes mand, der også er tiltalt i sagen, har forklaret, at han har sympatiseret med Islamisk Stat gennem mange år. Ikke med terrororganisationens metoder, men med modstanden mod diktatorer.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 35-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SHs bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Kvinden har ikke nogen holdning til hverken flaget eller terrororganisationen.

»Jeg har absolut ingen holdning til politik, for jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad deres formål er,« siger hun.

Anklageren spørger undrende, om hun ikke vidste, hvad Islamisk Stat var for en organisation.

»Ja, efter jeg blev anholdt. Jeg så ikke nyheder. Efter jeg blev anholdt, har jeg hørt, at de har dræbt nogle mennesker i Paris,« siger hun.

Kvindens bror forlod Danmark i 2014 og tilsluttede sig Islamisk Stat i Irak og Syrien.

Kvinden og hendes mand er tiltalt for at sende penge til ham og fremme terrorisme ved at hjælpe broren, mens han var kriger i Islamisk Stat.

De tiltalte nægter sig skyldig i alle anklager. Det samme gør mandens bror, der også er tiltalt i sagskomplekset.