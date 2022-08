Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er langt fra utænkeligt, at den hovedtiltalte i terrorsagen fra Holbæk har været agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Det vurderer tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen.

»Det lyder i allerhøjeste grad plausibelt,« siger han.

Den tiltalte smed noget af en bombe under sin forklaring i retten i Holbæk mandag. Pludselig fortalte han, at han havde arbejdet for PET i cirka otte måneder i 2012.

Han erkendte, at han i flere år inden da havde været aktiv på hjemmesider og debatfora med militant ekstremistisk indhold i forbindelse med krigen i Irak, og at han havde downloadet blandt andet bombemanualer og videoer med bombeangreb og halshugninger.

Han stoppede sin aktivitet i 2011, da USA trak sig ud af Irak, men så opsøgte PET ham, forklarede han i retten.

»Så ville de have, at jeg skulle gå i gang igen og oprette gamle kontakter med de her folk, så jeg kunne få deres tillid tilbage. De ville bruge mig til alt muligt i fremtiden. Lave fælde for terrorister i Pakistan og Afghanistan,« sagde den tiltalte i retten.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 35-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SH's bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Det er netop efterretningstjenestens opgave at være opmærksom på personer, der har adgang til radikaliserede miljøer, påpeger Hans Jørgen Bonnichsen.

»Det er altså ikke smedemesteren i Sønder Omme eller direktøren i Charlottenlund, der er mest egnet til det. Det er dem, der har adgang til miljøerne, som man skal have fokus på,« siger den tidligere efterretningschef.

Er det problematisk, hvis en person har arbejdet i ekstremistiske miljøer for PET og så siden har planer om at begå terror, som han nu står anklaget for?

»Politiets Efterretningstjeneste må ikke lave 'agent provocateur'. Det vil sige, at man må ikke få nogen til at begå en forbrydelse, som man ikke i forvejen havde til hensigt at begå. Her må domstolen jo afgøre, om det er sket dengang, og om det eventuelt er en formildende omstændighed i sagen nu,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Under retssagen har Anklagemyndigheden fremlagt dokumenter, videoer og billeder, der stammer fra tiden før og under det påståede samarbejde med efterretningstjenesten i 2012.

Blandt andet dokumenter med bombemanualer downloadet i 2006.

Og en video fra 2008, hvor den tiltalte sidder maskeret og blander sort pulver til lyden af islamisk musik, mens hans svoger blandt andet siger: »Vi er på sejrens sti. Om Gud vil, vi beder om succes.«

Anklagerne har også fremlagt materiale fra et usb-stik, som ifølge den tiltalte stammer fra arbejdet med efterretningstjenesten.

Spørgsmålet er nu, om det materiale kan bruges som beviser mod den tiltalte i terrorsagen i dag, hvis samarbejdet faktisk fandt sted.

»Det er i sidste ende op til domstolen at vurdere,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Linda Hebo Lange, oplyser, at hun to måneder inde i politiets efterforskning i foråret sidste år bad PET be- eller afkræfte, om den tiltalte havde arbejdet for efterretningstjenesten, men PET afviste at svare på det.

B.T. har også spurgt PET, som svarer: »ingen kommentarer«. Samme melding lød fra anklagerne efter retsmødet mandag.