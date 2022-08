Lyt til artiklen

Én sætning, og der bliver stille i retten.

Den hovedtiltalte i Holbæk-terrorsagen har mandag smidt lidt af en bombe under sin forklaring i retten.

Han fortæller, at han har samarbejdet med Politiets Efterretningstjeneste i 2012.

»I forbindelse med mit arbejde med PET,« siger han.

Hans svar falder i forbindelse med, at anklageren fremlægger et usb-stik, der er fundet under politiets ransagning.

På nederste hjørne i et filsystem står der 'Tor', som er en krypteret internetbrowser.

Det får dommeren til at tage ordet og spørge, om han har brugt den krypterede browser og hvornår. Og så falder hans ord om arbejdet for PET.

Han forklarer videre, at han fik usb-stikket af efterretningstjenesten.

»I den forbindelse har de sagt til mig, at jeg skal bruge den her browser,« siger han.

'Tor' er en browser, der gør det muligt at bruge internettet krypteret, så ens ip-adresse skjules.

Der bliver stille i retten, og hverken anklageren eller dommeren spørger opfølgende ind til samarbejdet med PET.

Men så får hans forsvarsadvokat ordet nogle minutter senere.

Hun stiller spørgsmål om samarbejdet, og den tiltalte forklarer, hvordan det påståede samarbejde begyndte.

Han hævder, at han blev kontaktet af PET i 2012. Efterretningstjenesten fortalte angivelig, at de havde holdt øje med ham i fem år.

»Jeg havde haft søgninger og downloadet ting, som var interessante for dem, og som de var bekymrede for,« siger han.

I årene inden havde den tiltalte været meget aktiv på forskellige arabiske hjemmesider og downloadet indhold om blandt andet krigen i Irak og bombemanualer.

Han stoppede med at være aktiv og skrive i de forskellige fora i 2011, fortæller han.

Men PET bad ham være aktiv igen, siger han.

»Så ville de have, at jeg skulle gå i gang igen og oprette gamle kontakter med de her folk, så jeg kunne få deres tillid tilbage. De ville bruge mig til alt muligt i fremtiden. Lave fælde for terrorister i Pakistan og Afghanistan,« siger han.

Hans opgave var at tage kontakt til specifikke personer, fortæller han.

»De ville have mig til at skrive med nogen og finde ud af, hvad deres intention var, fordi de var interessante for PET og CIA,« siger han.

Han fortæller, at PET gav ham en telefon, som de brugte til at være i kontakt.

»De ringede til mig, når jeg skulle mødes med dem. Det var hver uge,« siger han.

Adspurgt, om hans arbejde førte til noget, svarer han, at han havde fornemmelse af, at det resulterede i en anholdelse, men han er ikke sikker, fordi PET ikke sagde noget om det.

Han fortæller, at han arbejdede for PET i cirka otte måneder og blev betalt en god løn for det.

Tjenesten kontaktede angivelig også jobcentret og bad om, at de ikke indkaldte ham.

Samarbejdet stoppede i efteråret 2012, fortæller den tiltalte.

»De begyndte at presse endnu mere, efter jeg var færdig med den første opgave. Jeg var ikke interesseret i det mere. Jeg så, at de gjorde ting, jeg ikke var enig i,« siger han uden at uddybe det nærmere.

B.T. har kontaktet PET, som endnu ikke er vendt tilbage. Anklagerne i retten afviser at kommentere oplysningerne.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Linda Lange, oplyser, at hendes klient har givet denne forklaring om samarbejdet med PET fra start efter anholdelsen sidste år.

To måneder inde i efterforskningen anmodede hun formelt PET om at be- eller afkræfte samarbejdet, men PET har afvist at svare på det, oplyser Linda Lange.

Forsvarsadvokaten mener, at en del af politiets beviser mod den tiltalte i terrorsagen stammer fra hans samarbejde med PET.

Han er sammen med sin storebror og hustru tiltalt for at ville begå terror. De nægter sig alle skyldige.