Islamisk Stat-flag, maskinpistol, maske over hovedet.

Den ene af de tiltalte, AA, i Holbæk-terrorsagen er mandag blevet præsenteret for en række belastende billeder i retten.

Der er blandt andet billeder fra hans gamle telefon, hvor den tiltalte står iført en sort maske og peger med en revolver eller pistol mod kameraet. Hans blik er alvorligt.

Der er også billeder af, at maskinpistolen ligger på en bordeauxrød sofa.

»Jeg har taget de fotos,« erkender han med lav stemme, da anklageren spørger.

Den tiltalte er sammen med to andre anklaget for at ville begå terror i Danmark eller udlandet.

I forbindelse med politiets efterforskning har man fundet den tiltaltes gamle Nokia-telefon og genskabt billeder helt tilbage fra 2011.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 34-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SH's bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Han kan ikke forklare, hvorfor han tog de billeder.

»Det er bare for at spille smart. Jeg er så dum dengang,« siger han.

Anklageren viser også et billede, hvor den tiltaltes svoger står med en maskinpistol og peger med den foran et stort Islamisk Stat-flag, der hænger på en væg.

Tiltalte erkender, at det er ham, der har taget billedet af svogeren, men han kan ikke huske sammenhængen.

»Jeg ved det ikke. Det er mange år siden,« siger han.

Anklageren konstaterer, at det godt kan ligne et tegn på, at man vil kæmpe for Islamisk Stat.

»Jeg ved det ikke,« siger han.

Netop svogeren er central i sagen. For den tiltalte er også anklaget for at have finansieret og fremmet Islamisk Stat ved at sende penge til svogeren og hjælpe ham, mens svogeren var i Islamisk Stat.

Endnu et billede toner frem på skærmen i retten.

Det er den tiltalte i en yngre version med halvlangt hår til lige over skuldrene. Han står i en blåternet skjorte med et hårdt blik i øjnene og rækker sin pegefinger i vejret.

»Naej,« svarer han, da anklageren spørger, om det betyder noget specielt.

Det er ellers et tegn, man nogle gange ser i forbindelse med Islamisk Stat, som skal signalere, at der kun er én gud, indvender anklageren.

»Men det er et tegn for alle muslimer. Ikke kun Islamisk Stat,« siger den tiltalte.

Hans stemme er nu mere oprevet. Indtil nu har han ellers forklaret sig meget roligt, detaljeret og fattet.

»Jeg gjorde mange ting, som jeg ikke tænkte over dengang,« siger han igen, da han bliver spurgt, hvorfor han har taget det billede.

»Det er 12 år siden. Hvordan skal jeg huske, hvad jeg gjorde på det tidspunkt. Jeg var en helt anden mand dengang. En helt anden person,« siger han.

Under retssagen er der foreløbig blevet fremlagt flere beviser, der relaterer sig til Islamisk Stat. Blandt andet Islamisk Stat-flag i den tiltaltes hjem.

Han mangler fortsat at give sin forklaring på, om han sympatiserer med Islamisk Stat, og hvorfor han har haft for eksempel flagene i sit hjem.

Han afgiver sin forklaring over flere retsmøder og fortsætter mandag eftermiddag og i næste uge.