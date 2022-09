Lyt til artiklen

Der ligger et lig på den støvede jord. En mand i hvid kjortel og med et maskingevær over skulderen står bag det og peger sin finger op i vejret.

Det er et af de mange billeder, der tirsdag bliver fremlagt i retten i Holbæk-terrorsagen.

Manden på billedet er bror til den tiltalte kvinde, der er anklaget for at ville begå terrorangreb og for at finansiere og fremme terror ved at støtte broren.

Men billedet overbeviser hende ikke om, at hendes bror har været kriger i Islamisk Stat.

»Jeg er stadig i vildrede om, hvad der er foregået,« siger hun.

Broren forlod Danmark i 2014, og ifølge Anklagemyndigheden tilsluttede han sig Islamisk Stat i Irak og Syrien. Han skal befinde sig i Tyrkiet nu.

Den tiltalte 31-årige dansk-irakisk kvinde i terrorsagen troede, at broren arbejdede som mekaniker.

Efter hun blev anholdt sidste år og har set materiale i efterforskningen, er hun blevet klogere, men ikke overbevist.

»Efterforskningen har åbnet mine øjne omkring nogle byer og krige og ting, der er foregået. Men jeg stiller spørgsmålstegn ved, om han overhovedet har deltaget,« siger hun.

Der bliver vist flere billeder, som broren har sendt til den tiltalte kvindes mand, som også er tiltalt i sagen.

Blandt andet et, hvor broren poserer ved et IS-flag. Og et andet, hvor han sidder på hug i sort tøj, med to skydevåben på sig, en stor machete og en sort hat med IS-logo.

»Jeg kender min bror. Han spiller med musklerne. For at spille smart kunne han godt finde på at tage sådan nogle billeder,« siger hun.

Kvinden forklarer, at hun ikke har set de billeder af broren, før de nu er dukket op i forbindelse med efterforskningen.

Dommeren spørger, hvordan hun kan være i tvivl om, hvad broren lavede, når hun ser billederne i dag. For eksempel det, hvor han står foran et lig og peger fingeren i vejret.

»Det er meget usædvanligt at stå med et våben i Danmark, men det er det ikke i irak. Jeg ved ikke, hvorfor han har valgt at tage et billede med et lig,« siger hun.

Dommeren spørger igen, om hun ikke mener, at billedet med liget og en udbrændt bil giver associationer til krig.

»Nej, for hele Irak er ødelagt,« siger hun.

Det er centralt, om den tiltalte kvinde var vidende om, at hendes bror var kriger i Islamisk Stat.

Hun er tiltalt for at have sendt ham penge og hjulpet ham med en kommunikationskanal på Whatsapp.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 35-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SHs bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Kvinden erkender at have sendt penge til sin bror, men ifølge hende var en del af pengene almisse til fattige i forbindelse med Ramadan.

Hun erkender også, at hun har hjulpet sin bror med adgang til at bruge en whatsapp-profil. Han har blandt andet lånt hendes profil.

»Det var for, at min mor kunne snakke med ham. Hun savnede ham,« siger hun.

Hun nægter dog at have oprettet en profil til ham, som anklagen mod hende går på.

Kvinden og hendes mand samt mandens bror, der også er tiltalt i sagskomplekset, nægter sig skyldig i anklagerne.