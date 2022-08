Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han stirrer stift ind i kameraet. Hans ansigt er dækket af en sort maske, så kun øjnene kan ses, og han har en camouflagetrøje og en sort vest på. Islamisk Stat-tekst toner frem over ham.

Billedet forestiller den formodede hovedbagmand, AA, i den store terrorsag, der kører ved Retten i Holbæk i disse dage.

I dag vil den 34-årige syrer for første gang give offentligheden sin version af sagen, når han tager plads i vidneskranken på retsdag to.

Han er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb, finansiere terrorisme og fremme Islamisk Stat.

Hans hustru og storebror er også tiltalt i sagen, men AA menes at have været hjernen bag og spillet en hovedrolle.

Politiet kom på sporet af AA og den formodede terrorcelle i Holbæk, da tysk politi i februar sidste år tippede Politiets Efterretningstjeneste om, at der var bestilt en stor mængde kemikalier med AA's mailadresse til storebrorens adresse i Tyskland.

Politiet slog til, anholdt dem alle tre og ti andre og ransagede flere adresser. Her gjorde de opsigtsvækkende fund.

Ud over store mængder kemikalier, en automatriffel, andre skydevåben og telefoner med tilkoblede ledninger fandt man også en interessant kuffert.

Læs også LIVE: Bombemanual, paryk og legetøjsbil: Politiet gjorde opsigtsvækkende fund under terrorefterforskning

I kufferten var der et walkietalkiesæt, øresnegle, kikkertsigte, en paryk, en kasket med indbygget kamera og gummihandsker.

I hjemmet og på harddiske lå der også bombemanualer. I anhængeren på en legetøjsvogn lå der en liste med håndskrevne noter, som ifølge politiet er en form for opskrift på at fremstille en bombe.

På en harddisk fandt man også en tegning, der illustrerer, hvordan man kan bruge en fjernstyret bil til at placere en bombe.

Under ransagningerne fandt politiet netop en fjernstyret bil og andre remedier som vist på tegningen.

Ransagningerne afslørede også støtte til Islamisk Stat. Flere steder i hjemmet var der Islamisk Stat-flag, blandt andet to små flag, der sad på en støvkost.

AA og hans hustru, SH, skal også have støttet og hjulpet kvindens bror, mens han var kriger i Islamisk Stat. De skal have sendt tusindvis af kroner til ham og hjulpet ham med militære landkort og en kommunikationskanal.

Ifølge politiet har AA og svogeren kendt hinanden i en årrække, og der findes angiveligt også et billede af de to, hvor de står tæt sammen ved et Islamisk Stat-flag.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 34-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SH's bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Under efterforskningen fandt politiet også skræmmende billeder og videoer af blandt andet en selvmordsaktion, henrettelser og halshugninger. Flere af dem stammer fra Islamisk Stat-nyhedsmedier.

Så sent som dagen før anholdelsen 6. februar så eller trykkede AA ifølge politiet på en af videoerne.

AA nægter sig skyldig i alle anklager og ser frem til at give sit syn på sagen, oplyser hans forsvarsadvokat.