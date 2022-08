Lyt til artiklen

En maskinpistol, et haglgevær og en riffel med kikkertsigte.

Den hovedmistænkte i den store terrorsag fra Holbæk erkender at have haft de tre våben på sin adresse, da han blev anholdt af politiet i februar sidste år.

»Ja, selvfølgelig,« siger AA, da anklageren spørger, om han erkender det.

Den tiltalte er sammen med to andre mistænkt for at ville begå et eller flere terrorangreb og sidder disse dage på anklagebænken i retten i Holbæk.

Han forklarer i vidneskranken, at det var nogen våben, han for flere år siden modtog fra en bekendt, som bad ham opbevare dem. Den bekendte var ifølge ham bandemedlem i Holbæk.

»Jeg gravede dem ned under skuret hos mine forældre. For at gemme det for mine forældre,« siger han.

Han forklarer, at det var tilbage omkring 2011. Den bekendte havde brug for at opbevare dem hos en person, der var ustraffet og derfor ikke i politiets søgelys, forklarer han.

Han har ikke en forklaring på, hvorfor han gik med til det.

»Dengang var jeg meget und. Jeg kunne ikke se fejl. Det var dumt. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg fortryder rigtig meget,« siger han.

Senere tog den tiltalte våbnene med sig, da han eller forældrene flyttede til andre adresser.

Da han blev anholdt i februar sidste år, fandt man våbnene på hans egen adresse i Holbæk.

Maskinpistolen var i en taske under en seng, og et af de andre våben var gemt under plader i loftet i skuret.

AA erkender, at han havde gemt våbnene, og ifølge ham kendte hans kone, som også er tiltalt i sagen, ikke til våbnene.

