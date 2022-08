Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De store mængder af kemikalier skulle bruges til at lave kanonslag.

Det siger den mistænkte hovedbagmand, AA, i den store Holbæk-terrorsag i retten.

»Jeg elsker fyrværkeri. Jeg har haft den hobby, siden jeg var otte år,« siger han.

Under ransagninger har politiet fundet store mængder kemikalier i hans hjem, som ifølge tiltalen mod ham skulle bruges til at fremstille bomber og begå terror.

Men det nægter den tiltalte.

Han forklarer, at han bestilte kaliumnitrat, aluminiumspulver og svovl via hjemmesider i Polen og Tjekkiet.

»Det er til at lave kanonslag,« siger AA.

De blev bestilt i hans navn til storebrorens adresse i Tyskland, fordi en af hjemmesiderne ikke leverede til Danmark, forklarer han.

Han erkender at have hentet det sammen med sin kone i Tyskland og transporteret det til sin adresse i Holbæk, hvor politiet fandt det i forskellige poser i hjemmet.

Storebroren og konen er også tiltalt for forsøg på terror, men AA understreger, at de ikke kendte noget til bestillingen.

Han skjulte det generelt for sin kone, når han bestilte ingredienser til fyrværkeri, fordi hun ikke brød sig om det, siger han.

»Hun mener, at det er spild af penge, og er bange for, at jeg kommer til skade med kanonslag,« siger han.

Den tiltalte forklarer, at han har lavet hjemmelavet fyrværkeri i flere år.

Han foretæller også, at han nåede at blande nogle af kemikalierne til kanonslag, og at han afprøvede det, før han blev anholdt.

»Jeg kan ikke huske effekten, men jeg har filmet det. Det er dokumenteret i sagen. Det mislykkes. Det sprang ikke,« siger han og smågriner lidt forlegent.

Holbæk-terrorsagen kort Tre personer er tiltalt for at planlægge et eller flere bombeangreb i Danmark eller udlandet. De tiltalte er en 34-årig syrisk mand (AA), hans 31-årige irakiske hustru (SH) og hans 37-årige storebror (OA). De er også tiltalt for at have finansieret terror ved at sende tusindvis af kroner til SH's bror i Islamisk Stat, ligesom parret også er tiltalt for at fremme Islamisk Stat ved at hjælpe broren med blandt andet militære kort. De blev anholdt i februar sidste år og har siddet varetægtsfængslet siden. Under ransagninger og efterforskning har politiet fundet store mængder kemikalier, våben, IS-flag, bombemanualer, en telefon og andre enheder med ledningsanordninger og billeder og videoer af blandt andet halshugninger. De nægter sig skyldig i alle anklager.

Opdateres...