»Du har tændt Daddy i dag. Skal jeg komme og bruge dig, Tøs? Jeg vil fiste dine huller.«

I månedsvis havde en nu 62-årig mand under skjult identitet skrevet via sms sammen med sin unge steddatter og bildt hende ind, at han var en hemmelig, jævnaldrende beundrer.

Til sidst aftalte de, at han som en del af et anonymt, SM-rollespil skulle besøge hende og have sex med teenagepigen, når hun var alene hjemme.

En aprildag i 2020 lod stedfaderen derfor som om, at han om formiddagen tog hjemmefra, hvorefter han kort efter luskede ind ad kælderdøren til datterens værelse.

Her havde de på forhånd aftalt, at hun skulle sidde klar på sin seng. Kun iført et korset og med en maske for øjnene, mens hænderne var bundet på ryggen med håndjern.

»Det var en slags fantasispil, der gradvist udviklede sig. Det var nærmest en sugardaddyting, som vi var havnet i. Jeg blev lidt besat af at skrive med hende. De alarmklokker, der skulle være kommet, de kom mærkelig nok ikke,« forklarede stedfaderen onsdag formiddag ved Retten på Frederiksberg.

Her er han især tiltalt for at have tilsneget sig samleje med steddatteren, ligesom han blandt andet også er tiltalt for at have været i besiddelse godt et halvt hundrede børnepornografiske billeder og videofilm af hende.

Noget af materialet havde hun i nogle måneder forud for deres møde selv sendt til ham mod betaling. Hun troede, at der var tale om en hemmelig beundrer med dæknavnet »Jonas Hansen«, ligesom hun også selv brugte et andet navn, når de skrev sammen over mobilerne.

På et tidspunkt sendte den 15-årige steddatter direkte en slags prisliste til ham over, hvad forskellige typer af pornografiske billeder eller film af hende ville koste.

»Jeg vil gerne have faste priser. Jeg kan vise dig nogle ting, som jeg gerne vil spare op til,« skrev hun blandt andet og sendte billeder af en iPhone11 og en MacBook Air.

Ved deres fysiske møde blev hun ifølge tiltalen udsat for både vaginalt og analt samleje, ligesom stedfaderen anvendte flere dildoer på hende, inden han fik sædafgang i hendes mund.

De talte ikke sammen undervejs, og straks efter tog han sit tøj på og forlod steddatterens kælderværelse.

Da han kort efter sendte hende en sms under sit sædvanlige dæknavn og spurgte, om hun var o.k., stod det klart, at hans dobbeltspil var blevet afsløret, fordi steddatteren havde taget sin maske af og genkendt ham.

»Du er syg. Jeg så dig. Du er min mors kæreste,« skrev datteren blandt andet.

Kort efter betroede hun sig til sin mor, og få dage senere blev sagen anmeldt til Københavns Politi.

Efterforskningen afslørede, at stedfaderen også i månederne op til afsløringen hemmeligt havde fotograferet den topløse steddatter fra haven, når hun var på badeværelset, ligesom han havde installeret et spionkamera på hendes værelse.

Her havde han blandt andet i smug optaget hende have samleje med en daværelse kæreste, ligesom han optog, når hun anvendte noget af det sexlegetøj, som han under dæknavnet »Jonas Hansen« løbende havde sendt til hende.

»Der var tale om et spil, som vi begge syntes var spændende. Jeg var blevet nysgerrig på hendes seksualitet, men hun ville givetvis ikke være interesseret i at have haft sex med mig, hvis hun havde kendt min rigtige identitet,« forklarede stedfaderen i retten.

Han har kun kunnet erkende sig delvis skyldig, og er siden sagen blev afsløret gået i sexologisk behandlingsterapi.

Der ventes først at falde dom i sagen på fredag.