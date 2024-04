Over 3.800 bøder blev uddelt til danskere, der sidste år kørte for stærkt på en strækning med vejarbejde.

Og det er ikke kun rigtig skidt for pengepungen, det er også hensynsløst mod dem, der arbejder på strækningerne, mener skadedirektør i Gjensidige, Lene Rasmussen.

»Når man kører for stærkt, så udsætter man ikke kun sig selv, men også sine medtrafikanter for fare. Men mens bilister er beskyttet af en masse sikkerhedsforanstaltninger i deres biler, så er dem der vejarbejder enormt udsatte, hvis der pludselig sker et uheld,« lyder det i en pressemeddelelse.

»Derfor kan man simpelthen ikke tillade sig ikke at overholde de fartbegrænsninger, der bliver sat i zoner med vejarbejde.«

Reglerne om dobbelt bødetakst ved vejarbejde blev vedtaget for ti år siden, så hersker der stadig stor uvidenhed om loven i den danske trafik.

Men det betyder dog ikke, at alle kender til reglementet.

Gjensidige Forsikring har foretaget en ny undersøgelse gennem YouGov, som viser, at hver fjerde dansker med kørekort ikke ved, at man kan se frem til en dobbelt så stor bøde, når man kører for stærkt ved vejarbejde.

»Som privatperson er det selvfølgelig meget ærgerligt at skulle betale en bøde, der er dobbelt så stor, som på enhver anden vejstrækning,« siger Lene Rasmussen.

»Men der er også en grund til, at denne lov blev indført, og det er fordi der er andre hensyn, man bør tage som bilist i de her zoner. Man kan dog håbe, at den dobbelte bødetakst er medvirkende til, at flere tænker sig om, når de færdes nær vejarbejde.«

Udover dobbelt bødetakst ved vejarbejde, så er grænsen for, hvornår bilister får en betinget frakendelse af deres kørekort, også nedsat til 40 procents hastighedsoverskridelse, hvor den ved andre vejstrækninger er 60 procent.