Københavns Politi har mandag anholdt en 42-årig mand. Han er sigtet for bedrageri mod en række investorer, der troede, de investerede i konkursboer.

Mandag slog politiet til på på fem adresser, som den 42-årige har tilknytning til, i Hellerup, Gribskov, Halsnæs, Sorø og i København.

Han blev anholdt i København, og der blev foretaget ransagninger alle fem steder.

»Efter en anmeldelse fra et konkursbo har vi gravet os ned i materialet. Det peger på, at den sigtede har lovet et stort og sikkert afkast ved investeringer i konkursboer, men i virkeligheden ikke har ført investeringerne videre som aftalt,« siger vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Afdelingen for økonomisk kriminalitet i Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet mangler fortsat at gennemgå en større mængde materiale i sagen.

Dog tegner der sig allerede nu et mønster.

»Det er vores opfattelse, at investor A har indbetalt nogle penge til gerningsmanden. Investor B har gjort det samme, men de penge er derefter udbetalt til investor A for at foregive, at der er sket et afkast. Denne fremgangsmåde er fortsat med flere investorer, indtil der nu mangler et større millionbeløb,« fortæller Peter Reisz om fupnummeret.

Den anholdte er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Han fremstilles med krav om varetægtsfængsling i grundlovsforhør mandag.