Retten i Lyngby godkender beslaglæggelse af bil, som blev målt til en fart på 209 kilometer i timen.

I en sag om formodet vanvidskørsel beslutter en dommer i Lyngby tirsdag, at politiets beslaglæggelse af en leaset Porsche skal opretholdes.

Føreren af bilen kørte ifølge politiets konservative beregning 209 kilometer i timen på Helsingørmotorvejen 1. april om aftenen.

Han havde lånt bilen af den person, som havde leaset bilen.

I et retsmøde protesterer leasingselskabets advokat imod indgrebet, men det viser sig at være forgæves.

- Det er uforholdsmæssigt indgribende, siger advokat Anders Scheel Frederiksen, der repræsenterer selskabet.

Han kalder de nye regler i en lovstramning for horrible. Et uskyldigt selskab straffes, hvis der sker konfiskation af bilen i forbindelse med den kommende sag mod den hurtige bilist, mener han.

- Leasinggiveren har ingen mulighed for at gardere sig imod dette her. Det er jo en udenforstående tredjemand, der kørte, siger advokaten.

- Man kan ikke påregne, at bilen blev lånt ud til en anden person. Hvorfra skal vi vide, hvem der ville køre bilen, spørger han.

/ritzau/