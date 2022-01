»De har taget det hele, jeg har ingenting tilbage,« græd Jimmy Jensens medarbejder, en 64-årig murer, i telefonen torsdag.

Mureren skulle ud på en opgave tæt på sit hjem i Saltum, da han fandt ud af, at han havde glemt sin madpakke. Han kørte derfor hjem efter den ved middagstid, men tingene var ikke, som de plejede, da han åbnede døren.

»Han kunne se, at hunden var forstyrret, og så så han, at nogle tyve var gået direkte ovenpå og havde smadret hans pengeskab fuldstændig. De gik meget målrettet efter det,« fortæller Jimmy Jensen.

»Og så kunne jeg jo godt begynde at sige til ham, at han var et fjols, fordi han ikke havde alarm på og banken ikke dækker alt det i pengeskabet, men det ville jo ikke hjælpe ham. Jeg har før prøvet at have indbrud, hvor vi har sat dusør på, så det vil jeg udlove igen, så han forhåbentlig kan få bare lidt tilbage igen.«

Det var nemlig en hel opsparing, der lå inde i det pengeskab.

Jimmy Jensen fortalte fredag om dusøren på sin Facebook-profil, og opslaget er siden blevet delt over 700 gange.

»Vi har da også allerede fået nogle tips. Men man skal være 100 procent sikker på sådan noget her, så vi giver tipsene videre til politiet og lader dem om det derfra. Det ville jo være skrækkeligt, hvis vi begyndte at beskylde en, der ikke har gjort noget,« siger han.

Men Jimmy Jensen er optimistisk, for dusørtricket har nemlig virket før.

»To ud af tre af de gange jeg har sat dusør på, har vi fanget dem, der gjorde det. Nogle har stukket deres venner i ryggen for at få dusøren, og det må man da også håbe sker denne gang,« smågriner han.

Der er da også en god sjat penge at hente på brugbar information.

Sidst gav Jimmy Jensen for eksempel 20.000 kroner i dusør.

»Men jeg sætter ikke et beløb på nu, fordi en masse plattenslagere kontaktede mig sidst og ville have penge uden at have brugbar information. Men man skal nok blive rigeligt belønnet,« afslutter han.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114.