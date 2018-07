Genbrugspladsen på Bronzevej i Kolding er onsdag lukket helt ned, efter en kunde indleverede en mortergranat under 'småt brændbart'.

Sprængstofeksperter fra Skive Kaserne er derfor nu på vej mod Kolding for at hente granaten, skriver TV SYD.

Genbrugspladsen er indtil da helt lukket ned, fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jørgen Lindhardt, til Ekstra Bladet.

»Der er blevet indleveret en mortergranat her til morgen. Den stammer formentlig fra krigens tid. Vi har derfor tilkaldt Forsvarets ammunitionsryddere, som er på vej til stedet. De skal vurdere, hvorvidt den er farlig eller ej, og før de har gjort det, så vil pladsen være lukket,« siger han.

Vagtchefen oplyser dog, at granaten ikke umiddelbart er farlig, så længe den bare står der, men først kan være farlig, hvis man begynder at pille ved den, så den risikerer at eksplodere.

Kolding Kommune har delt et billede af granaten på sin Facebookside.

'Først og fremmest tusinde tak, fordi I lytter til os, når vi be'r jer om at benytte genbrugspladserne til ALT jeres affald. Øøøøøh, men den her gamle granat er altså lige over grænsen for hvad vi gerne vil modtage', skriver kommunen til billedet.

Granaten blev låst inde med det samme, efter den blev indleveret, fortæller driftsleder Rasmus Vestergård fra Kolding Kommune til TV SYD.

»Det var en ældre mand, der kom med granaten under armen. Han mente ikke selv, at den var farlig - men afleverede den dog til en af vores ansatte i stedet for smide den i containeren med småt brændbart,« siger han.

Opdateres...