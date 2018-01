I bunden af artiklen kan du læse BTs livedækning af politiets pressemøde tidligere tirsdag.



Forsvarsadvokater er overraskede over tiltalen mod Peter Madsen for drabet på svenske Kim Wall. De forventer ikke, at han bliver dømt til livstid.

Tirsdag offentliggjorde politiet dele af anklageskriften mod Peter Madsen. Her kom det frem, at anklageren kræver fængsel på livstid eller forvaring.

Det overrasker de to forsvarsadvokater, Mette Grith Stage og Henrik Stagetorn.

»Det er usædvanligt. Det overrasker mig, at de allerede går efter det nu. Det gives normalt kun, hvis man har slået flere ihjel eller er blevet dømt for noget tilsvarende tidligere. Det må skyldes noget, der står i mentalerklæringen,« siger Henrik Stagetorn til BT og oplyser, at han ikke kender specifikt til sagen.

Han bakkes op af Mette Grith Stage. Hun peger på, at anklageren nok går efter livstid, på grund af det særlige bestialske ved drabet, hvor den svenske journalist blev fundet parteret og med flere stiksår i underlivet.

»Personligt tror jeg ikke, han får livstid, nærmere 14 - 16 år, hvis han bliver dømt. Men det er en sag, der er rimelig bestialsk, og der er sædelighedskriminalitet inde over og usømmelig omgang med lig. Ved at anklageren kræver livstid stilles byretten fuldstændig frit i forhold til strafniveauet og der er ikke nogen øvre barre på 16 år,« siger hun.

Henrik Stagetorn vurderer, at Peter Madsen nærmere vil blive dømt for planlagt drab, hvilket giver 12 år.

»Jeg har haft en sag, hvor en mand likviderede to personer, og her fik han 16 år. Selv om anklageren får bevist, at det er et planlagt drab, ændrer det ikke på, at strafferammen for planlagt drab er 12 år,« siger han.

I tiltalen kom det samtidig frem, at man endnu ikke kender dødsårsagen. Netop det vil forsvareren bruge til at få mildnet dommen, mener Mette Grith Stage.

»Forsvareren kan procedere på, at hun slet ikke er blevet slået ihjel, da man ikke kender dødsårsagen. Det kan stadig være, hun døde af kulilteforgiftning,« siger hun.

