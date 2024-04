En 12-årig pige er fortsat i kunstig koma efter en voldsom eksplosion torsdag aften i Helsinge.

Hun er dog uden for livsfare.

Men havde det ikke været for naboen Kenneth Hansen, er faren ikke i tvivl om, at udfaldet for hans datter havde endt endnu mere fatalt.

»Jeg ikke i tvivl om, at min datter havde været død, hvis ikke han havde gjort, som han gjorde.«

Det fortæller faren til B.T. sent fredag aften og understreger, at hans datter er en af de fire piger, der kom værst til skade under eksplosionen.

»Han er en ægte helt, som reddede min datter, da hun var sprunget ud fra førstesalen,« fortæller han.

»Han kom hende i et koldt badekar, inden han løb ind og reddede endnu en af pigerne.«

En 44-årig kvinde og tre andre piger på 10 år og 12 år kom også alvorligt til skade under eksplosionen. Det er fortsat uvist, hvad status er på deres tilstand.

Kenneth Hansen var nabo til eksplosionen, der fandt sted torsdag aften og udviste stor handlekraft, da han reddede flere af pigerne. Foto: Privat Vis mere Kenneth Hansen var nabo til eksplosionen, der fandt sted torsdag aften og udviste stor handlekraft, da han reddede flere af pigerne. Foto: Privat

Nordsjællands Politi henviser til deres pressemeddelelse fredag middag, hvor det lyder, at de af hensyn til tavshedspligten ikke har mulighed for at give yderligere oplysninger om tilstanden.

Da Kenneth Hansen hørte det voldsomme brag, måtte han handle instinktivt. Til B.T. fortalte han fredag, at han pludselig så en pige, der sad på taget.

»Hun råbte bare 'hjælp, hjælp, hjælp'. Det var virkelig forfærdeligt,« fortalte Kenneth og understregede, at pigen var slemt forbrændt.

Kenneth Hansen er siden blevet hyldet og fået stor ros af politiet for sin store handlekraft.

»Jeg har siden fået at vide, at pigen på taget kunne have været død, hvis jeg ikke havde hjulpet. Det var hårdt,« fortalte han.

Faren til pigen fortæller til B.T., at han har været i kontakt med Kenneth og vil besøge ham lørdag og takke ham personligt.

Politiet arbejder ud fra en hypotese om, at den alvorlige hændelse opstod, fordi der inde i huset blev sat ild til en tørshampoo med en lighter.

»Der er fundet et større antal dåser tørshampoo på stedet, og vi arbejder derfor ud fra en teori om, at det er uforsigtig omgang med disse i kombination med brug af lightere, som har forårsaget branden,« lyder det fra Anne Alsøe, der er vicepolitiinspektør Nordsjællands Politi.

»Vi kan dog først sige noget endeligt om årsagen til branden, når vi har resultaterne af de tekniske undersøgelser, og også har haft mulighed for at afhøre de implicerede. Resultatet af dette, vil tidligst foreligge i næste uge,« fortæller vicepolitiinspektøren.