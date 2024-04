Kenneth Hansen var fuldstændig chokeret, men var samtidig nødt til at handle instinktivt. For pludselig sad der en pige på taget.

Hun var meget slemt tilredt, husker han.

Hun var meget slemt forbrændt. Forinden havde Kenneth Hansen hørt det voldsomme brag, der skete i forbindelse med torsdagens eksplosion i Helsinge.

»Hun råbte bare 'Hjælp, hjælp, hjælp'. Det var virkelig forfærdeligt,« husker Kenneth Hansen.

Kenneth Hansen. Foto: Privat.

Han er nabo til den lejlighed, hvor eksplosionen fandt sted.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« indskyder Kenneth Hansen og forklarer ellers, hvordan de efterfølgende minutter forløb:

»Hun skulle jo ned fra taget, så det måtte jeg hjælpe hende med. Hun kravlede først ned ad en tagrende og sprang to meter fra et tag. Hun var meget chokeret. Og meget nervøs, fordi 'hendes piger' var i værelset, hvor det brændte.«

Kenneth Hansen fik straks pigen ind til sig, efter hun var sprunget fra taget.

Han kølede hende ned med vand, sørgede for at hans egen søn var okay og ringede ellers 112.

Med politiet i røret, vendte han tilbage til lejligheden, hvor han mødte lejlighedens kvindelige beboer.

»Hun var fuldstændig ude af den, for hun kunne ikke komme ind til værelset på 1. sal, som var låst. Så jeg sparkede døren ind og fik pigerne ud. Der var flammer over det hele og sort i rummet,« siger Kenneth Hansen.

Politiet arbejder ud fra en hypotese om, at den alvorlige hændelse fandt sted, fordi der inde i huset blev sat ild til en tørshampoo med en lighter.

Lejligheden, hvor eksplosionen og den efterfølgende brand opstod. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

I alt er tre piger i alderen 11 til 13 år samt en 44-årig kvinde indlagt i kritisk tilstand på Rigshospitalet.

Kenneth Hansen husker, at pigerne selv var i stand til at komme ud.

Og umiddelbart efter fik de hjælp hos naboer, der hjalp med at køle pigerne ned, indtil redningsmandskabet kom.

»Folk var hurtige og virkelig gode til at hjælpe.«

Kenneth Hansen har også fortalt sin historie til TV 2 og DR, hvor han også får ros af politiet for sin indsats.

»Jeg har siden fået at vide, at pigen på taget kunne have været død, hvis jeg ikke havde hjulpet. Det var hårdt.«

Derfor har Kenneth Hansen også brugt tiden efterfølgende på at få talt situationen igennem. Både med sine nærmeste og en krisepsykolog.

»Og så har jeg naturligvis taget en sygedag fra arbejdet. Ellers er jeg ved godt mod,« siger han og tilføjer:

»Jeg er bare glad for, at jeg og andre var så hurtige til at hjælpe.«