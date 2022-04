Gerningsmænd er slået til endnu engang efter tidligere på måned at have gået efter biler og mennesker.

Denne gang er det 46-årige Maria Vissing Simonsens svigersøn og datters nyindkøbte bil, det er gået ud over i Odense-forstaden Tarup.

Våbnet er æg.

»Min svigersøn og datter skal ud og køre og ser så, at der er æg tværede ud over hele passagersiden. Der er også kommet en stor ridse i bilen, efter at nogen har stået og tværet æggene ud over bilen,« siger Maria Vissing Simonsen, der har familien hjemme på påskeferie i familiehuset på Grønnevangen i Odense.

Ægkastet er formentlig fundet sted natten til torsdag mellem midnat og 06.00 torsdag morgen.

For to uger siden gik noget lignende udover en parkeret bil i Odense-forstaden Agedrup. Samme weekend blev to personer også påkørt af en mørk bil ved Kerteminde Nordstrand, efter at de var blevet ramt af æg.

»Man bliver fuldstændig arrig og bitter,« siger Maria Vissing Simonsen om episoden på svigersønnens bil.

»Det er bare ikke okay. Den bil har gået 180 kilometer. Vi har lige hentet den i tirsdags. Det er da trist, at den allerede skal på værksted.«

Maria Vissing Simonsen fortæller, at der i området også tidligere har været ægkast mod andre biler og huse.

Nu håber hun, at gerningsmændene vil melde sig selv.

»Vi ser ikke ned på de personer, der har gjort det, men lad os få startet en dialog og finde en løsning, så det ikke er vores forsikring, der skal stå med den.«

Tidligere har politikommissær i voldssektionen ved Fyns Politi René Olstad fortalt, at det er påfaldende, at der den seneste tid har været så mange ægkastepisoder, der minder om hinanden.

»Jeg vil gerne i den her forbindelse opfordre folk til at anmelde det, hvis de oplever noget lignende,« lød det dengang fra politikommissæren.

»Og hvis man måtte vide noget om sagen, opfordrer jeg til at rette henvendelse til politiet,« siger René Olstad.

Hvis man har set eller ved noget i sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.