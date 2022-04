I weekenden er der flere steder i Odense og i Kerteminde blevet kastet med æg mod køretøjer, men også personer.

Det værste tilfælde af ægkasteri gik ud over tre mænd i alderen 22, 39 og 71 år, da de natten til søndag gik ved Kerteminde Nordstrand.

For efter at være blevet ramt af æg, blev to af de tre mænd påkørt af en mørk bil.

Bilen kørte efter påkørslen fra stedet, og de to mænd var efterladt tilskadekomne.

Og nu er der altså sket endnu et ægkasteri mod et køretøj i Agedrup, der er en forstad til Odense.

Det fortæller Jakob Hansen, der er politikommissær ved Fyns Politi, til B.T.

»Natten til mandag 4. april bliver der kastet æg på en bil, som holder parkeret. Efter episoden er der en mørk bil, som er set forlade stedet i høj fart,« siger Jakob Hansen.

Ægkastet er blevet anmeldt som hærværk.

Politikommissæren kan endnu ikke afgøre, om det nylige ægkast har forbindelse til de tidligere episoder.

Mandag talte B.T. dog med politikommissær i voldssektionen ved Fyns Politi René Olstad, som fortalte, at det er påfaldende, at der den seneste tid har været så mange episoder, der minder om hinanden.

»Vi ved endnu ikke, om ægkasterierne er forbundne, og om de er knyttet til tilfældet ved Nordstranden, men det er klart, at når der er den samme modus, så vækker det interesse,« siger René Olstad, og tilføjer:

»Vi kigger bredt i vores efterforskning, og det med ægkastningen er noget, man kan betegne som dybt krænkende.«

Ægkastet mod den parkerede bil i Agedrup fandt sted klokken 01.20.

Ægkastet mod de tre mænd fandt sted klokken 01.55, og dermed minder ikke kun handlingen, men også tidspunktet om hinanden i de to sager.

»Jeg vil gerne i den her forbindelse opfordre folk til at anmelde det, hvis de oplever noget lignende. Og hvis man måtte vide noget om sagen, opfordrer jeg til at rette henvendelse til politiet,« siger René Olstad.

Hvis man har set eller ved noget i sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.