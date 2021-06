»Knægten er jo kun 20 år gammel, og han har været bange. I familien lavede vi en aftale med betjentene om, at han skulle melde sig selv.«

Det fortæller 21-årige Ahmad, storebror til den 20-årige mand fra Aarhus Vest, som er sigtet for og nu også varetægtsfængslet for bevidst at have påkørt en betjent i tjeneste, vanvidskørsel, flugt fra politiet, hærværk samt en række andre alvorlige lovbrud.

Den voldsomme påkørsel af betjenten skete fredag aften klokken 18.14 i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus-bydelen Åbyhøj. Den 31-årige politibetjent ligger fortsat i koma og befinder sig i en livskritisk tilstand.

Han har pådraget sig flere hjerneblødninger, begge hans lunger klappede sammen, ligesom han fik yderligere en række andre indre og ydre kvæstelser ved påkørslen.

Betjenten blev hasteopereret fredag aften.

Den sigtede blev mandag eftermiddag efter et knap to en halv times langt og lukket grundlovsforhør ved Retten i Aarhus varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig.

Hans storebror Ahmad tror på sin lillebrors uskyld, fortæller han til B.T.:

»Han har jo bare påkørt en betjent ved en fejl. Det er et færdselsuheld,« hævder Ahmad, hvis fulde navn er B.T. bekendt.

Den 31-årige betjent blev ramt med stor kraft. Han er i koma og er fortsat i livsfare. Han er blevet opereret i hjernen efter flere hjerneblødninger, ligesom begge hans lunger klappede sammen ved påkørslen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 31-årige betjent blev ramt med stor kraft. Han er i koma og er fortsat i livsfare. Han er blevet opereret i hjernen efter flere hjerneblødninger, ligesom begge hans lunger klappede sammen ved påkørslen. Foto: Presse-fotos.dk

Storebroderen til den sigtede siger videre om forløbet, fra påkørslen skete fredag til anholdelsen tæt på familiens hjem i Gellerupparken søndag aften:

»Han (den sigtede, red.) ville gerne fortælle, hvad der er sket. For alt det, de snakker om, er jo ikke rigtigt. Det passer ikke. Men han har været bange. Vi fandt ud af, hvor han var – det var et par timer før, han meldte sig selv. Så sagde vi til ham: 'Nu er det på tide.' Vi snakkede så med politiet, og det blev aftalt, at der ikke er nogen, der kommer til at røre ham. Så faldt han lidt til ro og sagde: 'O.k. – det er fint. Bare meld mig, så',« fortæller 21-årige Ahmad.

Den sigtede har fra fredag aften til sent søndag været efterlyst og været genstand for en regulær menneskejagt gennem en massiv indsats fra Østjyllands Politi, der blandt andet havde en helikopter i luften.

Da nettet strammedes om ham, fik familien ifølge hans bror til sidst overbevist ham om, at han skulle melde sig selv. Selve anholdelsen skete efter aftale med politiet.

»Han blev anholdt i Brabrand i Gellerupparken. Det skete under en blok. Helt stille og roligt. Betjenten sagde selv i radioen, at han blev anholdt stille og roligt. Han fik håndjern på, blev sat ind i bilen, og der var ikke noget tumult med ham,« siger hans storebror.

Da den høje, muskuløse mand mandag klokken 13 blev ført ind til grundlovsforhør i den store retssal 3 ved Retten i Aarhus, blev der dog ikke taget nogen form for chancer fra politiets side.

Tæt mandsopdækket af to kriminalbetjente og med hænderne fikseret i et bælte fastgjort til maven blev han gelejdet på plads ved siden af sin forsvarer efter at have overnattet i arresten.

Hans storebror fastholder – modsat dommeren – at påkørslen af betjenten ikke skete med vilje. At det var et færdselsuheld.

Den 20-årige mand blev i grundlovsforhøret varetægtsfængslet i foreløbig knap fire uger.

Han er sigtet for en lang række alvorlige overtrædelser af både straffeloven og færdselsloven. Han nægter sig skyldig.