En ældre mand mistede onsdag aften livet under en fisketur i Lillebælt.

Fyens.dk skriver, at den 78-årige mand omkom, da han var taget ud for at røgte sine ruser.

Ifølge avisen havde manden parkeret sin bil ved Middelfart Marina, men hans familie blev bekymret, da han ikke kom hjem.

Da politi og redningsmandskab rykkede ud, fandt de manden livløs ved stranden mellem Middelfart Marina og den nærliggende golfklub.

Den endelige dødsårsag er dog endnu ikke fastlagt, oplyser vagtchef Jens Rønberg fra Fyns Politi til B.T.

»Det ved vi ikke endnu, men det er noget, der bliver undersøgt nærmere i forbindelse med et ligsyn,« siger han.

Den ældre mand blev fundet på lavt vand nogle meter ude.

Han var fra lokalområdet.