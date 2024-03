Først rykkede han hende ud af en bil, stak hende flere lussinger og kastede en gummihammer i ryggen på hende, så hun faldt.

Da hun forsøgte at flygte, slog han hende i hovedet, hvorefter han trak hende ind i et hus, skubbede hende ned på en sofa og tæskede hende på kroppen og i ansigtet. Og til sidst afklædte og voldtog han hende.

Og det – blandt andre forbrydelser – skal koste den 45-årige mand en forvaringsdom.

Det er i hvert fald den konklusion, et nævningeting ved Retten i Herning torsdag nåede frem til. Den 45-årige selv ankede dommen på stedet.

Under retssagen erkendte han at have begået nogle tyverier, ligesom han også tilstod dele af den vold, som han udsatte kvinden for, mens han nægtede voldtægt.

Retten fandt det dog bevist, at han havde fastholdt kvinden op ad en væg, rykket hendes bukser og trusser af og voldtaget hende.

Samtidig mente retten, at anklageren havde godtgjort, at den 45-årige ligeledes havde udsat kvinden for blufærdighedskrænkelse, da han »havde fastholdt kvinden i sofaen i huset og derefter uden hendes samtykke ført en hånd ind på hendes underliv og mærket på hendes skede, angiveligt for at undersøge om hun havde haft samleje med andre,« som det lyder på rettens hjemmeside.

Han blev dog frifundet for at have frihedsberøvet kvinden, ligesom han også gik fri for visse forhold om vold og tyveri.

Med en mentalerklæring i hånden argumenterede sagens anklager i retten for, at den 45-årige er så farlig, at han skulle idømmes forvaring.

Modsat argumenterede forsvarsadvokaten for en fængselsstraf på maksimalt tre år.

Nævningetinget valgte dog at følge anklagemyndighedens påstand og lagde blandt andet vægt på, at det ikke er første gang, den 45-årige mand stifter bekendtskab med retssystemet.

Han er flere gange tidligere dømt for vold – heriblandt fire tilfælde af grov vold – og »han har været meget vedholdende i sin kriminalitet, ligesom han har haft et hurtigt recidiv (tilbagefald, red.)«, lyder det.

Kort og godt fandt retten, at den 45-årige »frembyder en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed«, at en forvaringsdom, som er en tidsubestemt foranstaltning, var den eneste rette straf i denne sag.

Derudover er han blevet dømt til at betale den 28-årige 100.000 i erstatning.