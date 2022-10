Lyt til artiklen

Torsdag blev en 29-årig varetægtsfængslet i 13 dage for det koldblodige drab på Christiania.

Men det er netop blevet oplyst i retten, at han er blevet løsladt kort inden dagens grundlovsforhør. Efterforskningsleder Knud Hvass bekræfter også over for B.T., at manden er løsladt. Han er dog fortsat sigtet i sagen.

En 31-årig mand fremstilles nu i grundlovsforhør i Københavns Byret for drabet på den 23-årige mand, der onsdag blev ramt af gentagne skud i hovedet.

Det forlyder i retten, at den 31-årige er i familie med den medsigtede 29-årige. De er fætre.

Ifølge de sigtedes familiemedlemmer blev den 31-årige anholdt foran retten, da han torsdag mødte op for at følge grundlovsforhøret mod den 29-årige.

Og særligt én ting undrer de to familiemedlemmer, der har siddet med som tilhører begge dage.

»Hvor mange drabsmænd møder op i retten i samme sag, som de skulle have begået?« spørger den ene tilhører.

De mener, at hele sagen mod deres familiemedlemmer beror på en misforståelse.

