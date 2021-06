En rutinekontrol af en bil endte natten til fredag med en biljagt, der strakte sig over hele 43 kilometer.

Her blev en 27-årige mand endelig stoppet og anholdt – med så mange sigtelser på halsen, at det endelige antal endnu ikke er opgjort.

Ifølge Østjyllands Politi er den bil, manden flygtede i, desuden blevet konfiskeret, da der flere gang undervejs fra Skødstrup til Voldum var tale om decideret vanvidskørsel.

Den 27-årige mand kørte ifølge politiet både hasarderet og ved flere lejligheder mere end dobbelt så hurtigt som den tilladte fartgrænse. Begge dele kvalificerer til vanvidskørsel.

Det hele begyndte altså natten til fredag klokken 03.43. Her ville en patrulje foretage en rutinekontrol af en bil, som kom mod dem.

Men da de tændte udrykningsblinket, satte den 27-årige mand i stedet farten op. Herefter gik det med alt for høj fart på både landeveje og i byzoner, mod ensretninger og i modsatte vognbaner.

Først på Clausholmvej ved Voldum lykkedes det at stoppe bilen ved hjælp en såkaldt stop stick, hvorefter den 27-årige torpederede en lygtepæl.

Indtil videre er han i hvert fald sigtet for spiritus- og narkokørsel, for kørsel i frakendelsestiden, for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for adskillige overtrædelser af færdselsloven, oplyser politiet.

Bilen tilhørte ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi en 48-årig kvinde.