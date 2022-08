Lyt til artiklen

Actionhelten Sylvester Stallone har haft brug for at opklare, hvorfor han skal skilles efter 25 år.

Onsdag kom det frem, at konen, Jennifer Flavin, havde ansøgt om skilsmisse, fordi de to var blevet uvenner over en hund.

Det er dog ikke grunden.

Til TMZ har skuespilleren opklaret, hvorfor de to ikke længere skal være sammen.

Angiveligt er det rigtigt nok, at de to ikke var enige om, hvordan man skulle tage sig af den fælles hund, men det var ikke det, der ledte til opløsningen af ægteskabet.

»Vi har bestemt ikke afsluttet vores ægteskab over noget så trivielt,« fortalte han.

»Vi vil bare gerne i forskellige retninger. Jeg har den største respekt for Jennifer. Jeg vil altid elske hende. Hun er en fantastisk kvinde og et af de bedste mennesker, jeg har mødt.«

Foto: Michael Tran

Skuespilleren har også valgt at få dækket den tatovering af Jennifer, som han fik lavet for 14 år siden, men det har angiveligt ikke noget med deres forhold at gøre.

I stedet for ekskonen er det nu hans afdøde hund Butkus, der pryder armen.

Ifølge Sylvester Stallone skulle tatoveringen af konen friskes op, men det gik helt galt, så han reddede armen med billedet af hunden.

Han har stadig en tatovering af Jennifer på ryggen.