»Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke taler med dem mere.«

Sådan siger Cengiz og Stephanie Salvarli til B.T., da der torsdag blev afholdt pressemøde på den 16. sæson af 'Familien fra Bryggen'.

Parret har dog ikke lyst til at gå i detaljer med, hvad kontroversen med onklen Mikkel Kessler og hans hustru, Lea Hvidt Kessler, handler om.

Stephanie Salvarli siger, at de endnu ikke er klar til at delagtiggøre hele Danmarks befolkning i, hvad der er sket.

Familien fra Bryggen har premiere 22. august, og det er alle de samme hovedpersoner, fans kan glæde sig til at se. Fra højre ses Cengiz, Stephanie, Didde og Linse.

»Jeg ved det ikke (hvorfor han ikke var med til brylluppet, red.). Han svarede ikke på vores invitation,« siger stjernen fra 'Familien fra Bryggen'.

Parret sidder foran en café på Christianshavn og fortæller vidt og bredt om deres liv. De lægger heller ikke skjul på, at de har mange ting at være glade for, selv om de ikke ses med Mikkel Kessler og hustru længere.

»Den eneste, jeg har tilbage af min familie, det er min mor, men så har jeg verdens bedste svigerfamilie,« fortæller brygge-pigen Stephanie Salvarli, som også er kendt under kælenavnet Geggo.

»Det er, hvad det er,« tilslutter Cengiz sig.

Stephanie Salvarli fortæller, at hun desværre ikke taler med sin onkel og hans kone længere. Den nyeste sæson af 'Familien fra Bryggen' starter 22. august.

Nogle tv-seere studsede nok over, at Mikkel Kessler, den kendte bokser, ikke fulgte sin niece op ad kirkegulvet, da hun blev gift. Det var i første omgang meningen. Men Lea Hvidt Kessler stod til at skulle føde cirka samtidig med brylluppet, så det var noget af det, der faldt som forklaring ifølge Geggos mor, Linse Kessler, skriver Realityportalen.

Stephanie fortæller, at selv om onklen ikke var med til brylluppet, havde hun alligevel en så god dag, at hun slet ikke skænkede det en tanke. Faktisk havde hun og ægtemanden den bedste dag i deres liv med masser af fest, fyrværkeri og glade følelser.

»Jeg troede, jeg ville mærke det, men det gjorde jeg slet ikke. Jeg havde en dag, hvor jeg bare blev overøst med kærlighed fra mine veninder, min mor og Cengiz' familie,« fortæller kendissen og uddyber:

»Der var ikke noget som helst negativt, som fik lov at fylde, og det er jeg glad for. For det havde jeg ærgret mig over i dag, hvis jeg havde brugt min tid på. Det var bare glæde med glæde på. Jeg var så lykkelig, fra jeg vågnede, til jeg gik i seng.«

Bruden var i stedet for sin onkel flankeret af nogle skønne damer, fortæller hun. Hendes datter Alba skulle have fulgtes med sin mormor, Linse, men da pigen ikke havde set sin mor en hel dag, fulgte hun med hende op ad kirkegulvet.

»Det var det, eller en Alba, som græd hele vejen i kirken, så det var helt fint,« fortæller Stephanie Salvarli. Et stykke op ad kirkegulvet tog hun så sin mor under armen, og så kunne hun møde Cengiz ved alteret.

Mikkel Kessler deltager i årets 'Vild med Dans', men på Stephanie Salvarlis Instagram-profil har man kunnet se, hvordan parret hepper på kokken Umut Sakarya, som også bliver at finde på dansegulvet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler og hans kone Lea Hvidt Kessler, men de er ikke vendt tilbage på vores forespørgsler.