Hun nåede lige at svømme hen. I drømmen om friheden rundt om hjørnet. Fornemme dens pust under de vinger, der havde været stækket så længe. Men så smækkede døren i. Igen.

»Jeg træt, frustreret og ked af det. Vil bare gerne hjem,« siger den tidligere realitystjerne Kia Sødergreen og fortsætter:

»Jeg føler mig fortabt og kan ingen ende se på det,« tilføjer hun om det håb, der nu er slukket.

Forleden blev 31-årige Kia Sødergreen nemlig ved Retten i Glostrup idømt en behandlingsdom på fem år for i en psykose at have overfaldet en ansat på hendes tidligere bosted. Dommen vender vi tilbage til.

Da Kia Sødergreen i 2017 blev mor til sønnen Marcus, var lykken kort, for den unge mor var rædselsslagen for at gøre sin søn fortræd. Og hun blev indlagt med en fødselsdepression.

Kia med sønnen Marcus. Foto: Privat

Siden har hun været ind og ud af det psykiatriske system, mens listen over diagnoser er vokset. Angst. Ocd. Paranoid skizofreni.

Efter en længere ophold på et bosted anede Kia Sødergreen for et år siden håb om, at hun igen kunne genoptage sit liv. Men sådan skulle det ikke gå.

I stedet landede hun på den lukkede. Under tvang.

»I marts sidste år overfaldt jeg en fra personalet på mit bosted. Det er noget, som jeg slet ikke kan huske. Så hvad der skete, ved jeg ikke. Men det er det, jeg har fået fortalt,« siger Kia Sødergreen i en sms til B.T.

»Det gør mig ondt, for jeg er ikke sådan og har aldrig nogensinde gjort sådan noget før. Men det gjorde, at jeg blev anmeldt og sigtet,« forklarer hun om det, der udløste det røde kort.

Med undtagelse af enkelte og meget korte afbræk har Kia Sødergreen ikke været ude i friheden siden. Hun har befundet sig på den lukkede. I kamp med systemet og sig selv.

»De sidste par måneder har været ekstra hårde, jeg kæmper hver dag med dæmoner og stemmer,« som hun forleden skrev på Instagram, hvor hun også indrømmede, at hun havde skjult for sine følgere, at hun fortsat var indlagt på den lukkede.

»Jeg har holdt det hemmeligt, at jeg stadig er indlagt, fordi jeg ikke ønskede at skulle til at forklare mine følgere, hvorfor jeg blev udskrevet og så indlagt igen cirka 48 timer efter. Så var det nemmere at lægge nogle billeder op på Instagram, hvor man ikke kunne gætte sig til, at jeg var indlagt,« uddyber Kia Sødergreen, som ellers gennem hele processen har været åben om sine diagnoser på de sociale medier.

Her har hun også ofte givet udtryk for, hvor meget hun savner sin søn, og samtidig erkendt, at hun ingen relation har til ham.

Men i julen blev et lille håb tændt i hende. Der fik hun bevilget udgang og kunne tilbringe hjerternes fest med sin familie samt ekskæresten Walid Bechara og ikke mindst deres fælles søn, Marcus.

»Det var dejligt. Marcus sagde for første gang, at han elsker mig. Så blev jeg rørt,« fortæller Kia Sødergreen.

En glad Kia på udgang i julen, hvor hun for første gang i lang tid genså sin søn Marcus. Foto: Privat

Forleden oprandt så dagen, hvor håbet for alvor fik luft under vingerne.

Der skulle Kia Sødergreens voldssag fra sidste forår endelig for retten. Og hendes klare opfattelse var, at det var dén sag, der holdt hende på den lukkede.

Men der tog hun fejl.

»Det var hårdt. Efter retsmødet fik jeg beskeden, at jeg har fået en behandlingsdom af fem års varighed. Puha, der fik jeg en klump i halsen,« siger hun om dommen, som B.T. har fået bekræftet gennem hendes advokat.

Fakta om behandlingsdom Ifølge Kia Sødergreens advokat betyder en behandlingsdom følgende: Patienten overføres fra den almindelige psykiatri til retspsykiatrien

I den gældende periode – i dette tilfælde fem år – kan overlægen sammen med kriminalforsorgen beslutte, hvornår der kan ske udskrivning, ligesom de kan beslutte, om der skal ske indlæggelse igen.

»Jeg stadig indlagt på en almindelig lukket afdeling nu, men ved ikke, hvad der kommer til at ske før om cirka 14 dage, hvor fristen for at anke udløber. Jeg håber, at jeg kommer hjem, men det vides ikke endnu,« siger en trist Kia Sødergreen om indlæggelsen, der for alvor er begyndt at sætte sig spor i hende.

»Jeg har været indlagt i over et år nu. Jeg træt, frustreret og ked af det. Vil bare gerne hjem. Jeg føler mig fortabt og kan ingen ende se på det.«