'Vild med dans'-stjernen Michael Olesen og den tidligere Playboy-model Joan Divine har i syv år kæmpet for at få børn.

Nu må de opgive kampen - til Joan Divines store sorg.

'Det er gået op for mig nu, at jeg nok sikkert ikke bliver mor,' skriver 40-årige Joan Divine på sin blog.

Det danske kendispar er nået til den bitre konklusion efter, at endnu en fertilitetsbehandling ikke gav det ønskede resultat.

Den 15. på syv år.

Og nu kan Joan Divine ikke mere.

'Det er simpelthen det hårdeste, jeg nogenside har prøvet; bare at sige det til mig selv, vores forsøg er brugt op, vi har været igennem alt, vi har prøvet alt, det virker ikke. Og efter 15 forsøg kan min krop ikke mere,' skriver 40-årige Joan Divine efter, at hun og Michael Olesen i torsdags fik svar på blodprøven.

Det svar, de havde frygtet. At Joan Divine ikke var gravid.

'Jeg har ikke flere tårer tilbage, jeg ikke flere kræfter tilbage, jeg må give op,' skriver Joan Divine og tilføjer, at hun ikke kan blive ved med at udsætte sin krop for hormonbehandlingerne.

Selvom konsekvensen er, at hendes 'allerhøjeste ønske, nemlig at blive mor,' ikke bliver indfriet.

Allerede i februar 2016 besluttede parret at fortælle omverdenen, at de ikke kunne få børn og var i fertilitetsbehandling. De var trætte af at skulle finde på undskyldninger for, hvorfor der endnu ikke var en babybule at spotte på Joans Divines mave.

»Jeg har hele mit liv taget for givet, at jeg selvfølgelig kunne gøre en kvinde gravid, når jeg en dag fandt den rette. At jeg som det mest naturlige i verden kunne give liv videre. Jeg havde aldrig drømt om, at det ville blive mit livs kamp,« sagde Michael Olesen i et stort interview med B.T. i november 2016.

Michael Olesen og Joan Divine på et foto fra 2014. (Foto: David Leth Williams/Scanpix 2014)

Her satte 'Vild med dans'-stjernen ord på både skuffelserne, frustrationerne og håbet, som har været en fast følgesvend for parret i den hårde kamp for at blive forældre.

En kamp som parret nu desværre har tabt.

På sin blog slutter Joan Divine af med at opfordre folk til ikke at komme med velmenende forslag til, hvad hun og Michael Olesen nu skal gøre for at få drømmen om en familieforøgelse til at gå i opfyldelse.

For de har allerede forsøgt alt, skriver hun.