Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kan snart være et overstået kapitel for sangeren Christopher og modellen Cecilie Haugaard med en adresse på Christianshavn.

Det kendte par har nemlig sat deres renoverede rækkehus til salg.

Det viser billeder fra ejendomsmæglerfirmaet Ejendomsmægler Kompagniet.

Her kan man se identiske billeder af huset, der også er at finde på Cecilie Haugaards Instagram-profil.

Parret købte huset sidste år for 17,4 millioner kroner.

Huset blev gennemrenoveret i 2017 og stod derfor helt klar, da de to danske stjerner valgte af flytte ind.

Nu er tiden dog til at rykke videre – og det kan godt blive med en økonomisk gevinst.

Til B.T. fortæller ejer og stifter af firmaet, Nicolai Madsen, at huset er sat til salg for 21 millioner kroner.

»Vi regner med, at vi godt kan få det hurtigt solgt. Det har vi vurderet ud fra, at der er tale om en realistisk prissætning. De har tidligere fået vurderet huset ved en anden mægler, der ville sælge det for 25 millioner, og der har vi valgt at sige en mere realistisk pris,« lyder det.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af EjendomsmæglerKompagniet - EMK (@ejendomsmaeglerkompagniet)

Der er tale om et rækkehus på 146 kvadratmeter med adgang til privat bådplads og to parkeringspladser.

Det er ikke oplyst, hvorfor parret har valgt at sætte huset til salg.

Christopher har da selv 'liket' opslaget fra mægleren på det sociale medie.

Cecilie Haugaard og Christoher Nissen har boet i huset med deres lille datter Noelle.