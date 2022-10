Lyt til artiklen

I 2018 døde kendiskokken Anthony Bourdain. Han blev fundet på sit hotelværelse, hvor han angiveligt havde taget sit eget liv.

Forfatter Charles Leerhsen har derfor skrevet en bog om stjernekokkens liv, som blandt andet omhandler familietraumer og de sidste traumatiske dage af kokkens liv.

Bogen, der hedder 'Down and out of paradise: The life of Anthony Bourdain' udkommer 11. oktober, og det er ikke alle Anthony Bourdains efterladte. der er lige begejstrede for bogen.

Stjernekokkens bror, Christopher, mener at bogen er både æreskrænkende og usand.

Det skriver norske Dagbladet.

Angiveligt skulle broderen Christopher have ønsket at skrive en bog magen til den, Charles Leerhsen i øjeblikket skriver.

Desværre var han for langsom, og derfor anklager han nu forfatterens værk for værende usand.

Charles Leerhsens bog er blevet til gennem 80 interviews, flere dokumenter, e-mails og tekster. Og så har flere af Anthony Bourdains nærmeste fået forhåndskopier af bogen, og de har alle bekræftet, at oplysningerne er korrekte, oplyser forfatteren.

Så broderens kritik af bogen tager han ikke så tungt.

»Han siger (Anthony Bourdains bror Christopher, red.), at jeg tog fejl i alt. Når han bliver presset til at være specifik, begynder han ofte at argumentere for min side«, udtaler Charles Leerhsen til Los Angeles Times.

Han påpeger desuden, at brødrene ikke havde meget kontakt, da Christopher angiveligt skulle have forsøgt at overtage Anthony Bourdains tv-tjans, da han selv overvejede at stoppe.