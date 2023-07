Gwyneth Paltrow har i den grad overrasket sine fans - og det tilsyneladende positivt.

Den kontroversielle livstilsinfluencer og skuespiller har nemlig afholdt en såkaldt spørgerunde på Instagram med sine mere end otte millioner følgere.

Her kunne de mange følgere stille alle de spørgsmål, de måtte brænde inde med - og til manges overraskelse tog Gwyneth Paltrow også nogle mere pebrede spørgsmål med.

'Slikker du røv, Gwineth?' blev der eksempelvis spurgt.

'Ikke generelt, nej,' lød svaret fra den 50-årige verdensstjerne.

'Har du lidt homo i dig eller næeh?' lød et andet spørgsmål, som Gwyneth Paltrow også valgte at tage med.

'De her spørgsmål er episke,' lød hendes svar her.

Siden har Twitter fået nys om de vilde spørgsmål, der blev besvaret, og her har en lang række brugere delt deres forundring - og begejstring.

Gwyneth Paltrow, my unhinged queen! pic.twitter.com/cSQDUWV901 — Connor (@connorfdm) July 14, 2023

'Gwyneth Paltrows svar på IG-spørgsmål hylder mig totalt ud af den, jeg sagde jo hun var min type person,' skriver en bruger på Twitter eksempelvis.

Flere kalder Gwyneth Paltrow for alt fra 'ægte' til 'uvirkelig', ligesom hun også beskrives som 'alt for sjov' og 'en uhæmmet dronning'.

Det er dog ikke alle, der endnu er kommet sig over deres forundring over at se den 50-årige 'Iron Man'-stjerne svare lige ud på afslørende spørgsmål.

'Jeg lyver ikke, jeg troede de her spørgsmål fra Gwyneth Paltrows IG var jokes først, men den viser sig at være god nok,' lyder det eksempelvis fra en Twitter-bruger.

Flere deler slet og ret bare screenshots fra verdensstjernens mange direkte svar i Instagram-spørgerunden.

Eksempelvis også bare af, at Gwyneth Paltrow afslørede, at hun har sig selv som baggrund på sin telefon.